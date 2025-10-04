UŽIVO Vatren početak Vukovara i Hajduka! Rebić pogodio gredu, odmah zaprijetio i Puljić

DOBOR POZNATO LICE

Igrao za Dinamo i Crvenu zvezdu, a evo gdje je danas: 'Dali su mi otkaz preko poruka, smiješno'

- Sezonu sam započeo u Sesvetama, ali sada odlazim u Hrvatski dragovoljac, znam ljude koji su ušli u klub pa sam sada opet kući u Zagrebu. Ne bih previše pričao o Sesvetama, tamo sam dobio otkaz preko poruke i malo mi je to smiješno. Bolje da ne govorim previše o tome - rekao je nedavno Lucho