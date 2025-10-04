UŽIVO Vatren početak Vukovara i Hajduka! Rebić pogodio gredu, odmah zaprijetio i Puljić

Desni krilni napadač Vukovara Rafael Camacho radi puno problema obrani Hajduka na njezinoj lijevoj strani. Maloprije je uputio još jedan opasan ubačaj, no stoperi Hajduka su dobro pozicionirani.
Prijeti i Vukovar! Napadač Jakov Puljić, koji je u sjajnoj formi, s dvadeset metara je uputio snažan i opasan udarac koji je otišao malo iznad grede Ivušićevog gola.
Velika gužva i drama u kaznenom prostoru Vukovara nakon slobodnog udarca Hajduka. Bilo je tu gužve, vratar Vukovara Marković je zaplivao, a Ante Rebić je rukom pogodio vratnicu iz neposredne blizine, s možda pola metra od gola. Da je zabio, gol sigurno ne bi bio priznat.
Prekršaj je u opasnoj zoni nad Rokasom Pukštasem klizećim startom napravio Kristijan Pavičić. Ima Hajduk slobodni udarac s lijeve strane i priliku za ubačaj.
Vukovar je na svojoj desnoj strani preko Tičinovića, Mejie i Camacha u samom uvodu pritisnuo Hajduk, no nije se iz tog pritiska stvorila ozbiljnija situacija pred golom gostiju.
Sudac Antonio Melnjak dao je znak za početak utakmice Vukovara 1991 i Hajduka, prvog gostovanja Hajjduka u Vinkovcima nakon čak sedam i pol godina. Pratimo iz minute u minutu dvoboj devetoplasirane i drugoplasirane momčadi lige.
Vukovar: Marković - Tićinović, Šuver, Čaić, Calhanoglu - Shabani, Mejia - Pavičić, Gonzales, Camacho - Puljić
Hajduk: Ivušić - Gonzalez, Šarlija, Mlačić - Karačić, Pajaziti, Guillamon, Hrgović - Almena, Pukštas - Rebić
Antonio Melnjak je glavni sudac na ovoj utakmici. Vinko Porug i Stipe Brajković bit će mu pomoćnici. Nikola Vuković je četvrti sudac. U VAR sobi su Ivan Vučković i Tihomir Pejin.
Nogometaši Hajduka u subotu igraju protiv novog prvoligaša Vukovara 1991. u Vinkovcima, što je prvi službeni nastup bijelih u prvenstvu protiv kluba iz Vukovara nakon rujna 1999. godine kada su u gostima slavili s 2:0 pogocima Jurice Vučka i Mate Bilića.
Međutim, Hajduk ima snažnu poveznicu s Gradom herojem, još i prije spomenutog susreta u hrvatskoj nogometnoj ligi. Naime, u ožujku 1998. godine u Vukovaru su gostovali Hajdukovi veterani, sve odreda zvučna imena, u revijalki protiv veterana domaće vukovarske Sloge, što na prvu zvuči kao neka interesantna fusnota, međutim – ta utakmica ima i te kakvu težinu. Ona je bila prvi sportski događaj u Vukovaru nakon okončanja procesa mirne reintegracije Hrvatskoga Podunavlja, odnosno povratka okupiranih područja istočne Slavonije, južne Baranje i zapadnog Srijema u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske.
