Autor
Edi Džindo
VUKOVAR 1991 - HAJDUK

UŽIVO Vatren početak Vukovara i Hajduka! Rebić pogodio gredu, odmah zaprijetio i Puljić

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a
Ivana Ivanovic/PIXSELL
04.10.2025. u 14:34
Tekstualni prijenos utakmice devetog kola HNL-a između Vukovara 1991 i Hajduka u Vinkovcima pratite na portalu Večernjeg lista
VUKOVAR 1991
0-0
HAJDUK
SUPERSPORT HNL, 15.45, VINKOVCI
11'

Desni krilni napadač Vukovara Rafael Camacho radi puno problema obrani Hajduka na njezinoj lijevoj strani. Maloprije je uputio još jedan opasan ubačaj, no stoperi Hajduka su dobro pozicionirani.

7'

Prijeti i Vukovar! Napadač Jakov Puljić, koji je u sjajnoj formi, s dvadeset metara je uputio snažan i opasan udarac koji je otišao malo iznad grede Ivušićevog gola.

5'

Velika gužva i drama u kaznenom prostoru Vukovara nakon slobodnog udarca Hajduka. Bilo je tu gužve, vratar Vukovara Marković je zaplivao, a Ante Rebić je rukom pogodio vratnicu iz neposredne blizine, s možda pola metra od gola. Da je zabio, gol sigurno ne bi bio priznat.

4'

Prekršaj je u opasnoj zoni nad Rokasom Pukštasem klizećim startom napravio Kristijan Pavičić. Ima Hajduk slobodni udarac s lijeve strane i priliku za ubačaj.

3'

Vukovar je na svojoj desnoj strani preko Tičinovića, Mejie i Camacha u samom uvodu pritisnuo Hajduk, no nije se iz tog pritiska stvorila ozbiljnija situacija pred golom gostiju.

Početak
POČETAK DVOBOJA (Početak)

Sudac Antonio Melnjak dao je znak za početak utakmice Vukovara 1991 i Hajduka, prvog gostovanja Hajjduka u Vinkovcima nakon čak sedam i pol godina. Pratimo iz minute u minutu dvoboj devetoplasirane i drugoplasirane momčadi lige.

POTVRĐENI SASTAVI

Vukovar: Marković - Tićinović, Šuver, Čaić, Calhanoglu - Shabani, Mejia - Pavičić, Gonzales, Camacho - Puljić


Hajduk: Ivušić - Gonzalez, Šarlija, Mlačić - Karačić, Pajaziti, Guillamon, Hrgović - Almena, Pukštas - Rebić


     

SUCI

Antonio Melnjak je glavni sudac na ovoj utakmici. Vinko Porug i Stipe Brajković bit će mu pomoćnici. Nikola Vuković je četvrti sudac. U VAR sobi su Ivan Vučković i Tihomir Pejin.

PRIJENOS

Utakmicu možete gledati na prvom programu Max Sporta. 

NAJAVA

Nogometaši Hajduka u subotu igraju protiv novog prvoligaša Vukovara 1991. u Vinkovcima, što je prvi službeni nastup bijelih u prvenstvu protiv kluba iz Vukovara nakon rujna 1999. godine kada su u gostima slavili s 2:0 pogocima Jurice Vučka i Mate Bilića.

Međutim, Hajduk ima snažnu poveznicu s Gradom herojem, još i prije spomenutog susreta u hrvatskoj nogometnoj ligi. Naime, u ožujku 1998. godine u Vukovaru su gostovali Hajdukovi veterani, sve odreda zvučna imena, u revijalki protiv veterana domaće vukovarske Sloge, što na prvu zvuči kao neka interesantna fusnota, međutim – ta utakmica ima i te kakvu težinu. Ona je bila prvi sportski događaj u Vukovaru nakon okončanja procesa mirne reintegracije Hrvatskoga Podunavlja, odnosno povratka okupiranih područja istočne Slavonije, južne Baranje i zapadnog Srijema u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske.

JU
Južina
15:19 04.10.2025.

Ajmo Vukovar, bolji ste!

