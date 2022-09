UŽIVO Malo vodi Hrvatska, malo Finska: Utakmica puna preokreta i sjajnih poteza

Poljski izbornik Igor Miličić analizirao je za Večernji list igru Finske uoči ovog susreta:

– Finska igra jako brzo i svatko tko ne riješi taj problem pravovremenog vraćanja u obranu može stradati. U svojoj tranziciji oni jako brzo dolaze do otvorenih šutova i žive od toga. Nas su zaskočili, bila nam je to druga utakmica dan za danom i mi na to energetski nismo odgovorili i tu smo pali. No ja vjerujem da Hrvatska ima odgovor na to, ima snagu, ima visinu.