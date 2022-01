VIDEO Naš trener donosi loše vijesti: Mislim da na Duvnjaka ne možemo računati

Hrvatska rukometna reprezentacija na početku Europskog prvenstva doživjela je poraz od olimpijskog pobjednika Francuske (22:27). U uzbudljivoj utakmici izabranici Hrvoja Horvata u nekim su trenucima unatoč brojnim teškoćama pokazali kako se mogu nositi i s najjčim suparnicima, no isto tako i da su zbog neiskustva skloni početničkim pogreškama.

Našim rukometašima sada predstoji veliko iskušenje, susret sa Srbijom koji će biti presudan za nastavak natjecanja i prolazak skupine.

O svemu tome razgovarali smo u emisiji na Večernji TV-u s trenerom Nikolom Škorićem.

- Poraz od Francuske po meni nije bio težak, a dobro je što su neki naši mladi igrači probili led i pokazali da se na njih može računati. Možda recimo Jaganjac nije bio na razini na kojoj su ga mnogi očekivali, no iza njega je jako dobra sezona i vjerujte da će već protiv Srbije biti na visokoj razini - naglasio je Škorić.

Priča se o nekim iskusnim igračima koje je možda izbornik Hoprvat mogao pozvati na Europsko prvenstvo poput Karačića, Muse, Šege, Štrleka...

- Izbornik ima pravo na svoj odabir igrača, on stoji iza njega i to treba poštivati. Istina je negdje na sredini jer naravno da nikad ne treba ići u radikalna pomlađivanja. No, rukomet je momčadski sport, kako bi se u nogometnom žargonu reklo - '11 Maradona ne čini momčad'. Srećom, imamo mnogo talenata i gotovo da Horvat izborom ne može pogriješiti. Naravno da je uvijek potrebno imati i nekog iskusnog igrača, kao što Francuzi imaju Karabatića, tako mi imamo Čupića - kaže Škorić i dodaje:

- Sjetimo se kako je naša slavna generacija koja je osvojila zlatnu svjetsku i olimpijsku medalju s Balićem, Metličićem i Džombom, prošla na natjecanjima prije spomenutih. Bili su na dnu, no to je bio zalog za kasnije uspjehe. Tako da ne trebamo previše žaliti ukoliko na ovom prvenstvu ne ostvarimo veliki rezultat.

Škorić kaže da se protiv Srbije moramo postaviti kao favoriti jer smo za klasu kvalitetniji.

- Navijači će na tribinam biti pola - pola jer je Sezged blizu, no na parketu mora biti druga priča. Istina, španjolski trener im je malo modernizirao igru, kažu da su došli pobijediti u sve tri utakmice. Nas naravno brine to što će biti s Domagojem Duvnjakom. Koliko čujem ima teškoće s leđima, korona je također ostavila traga i bojim se da na njega više nećemo moći računati - kazao je Škorić.

U emisiji još pogledajte što je još Škorić kazao o isključenju Mandića, koji je doseg ove hrvatske momčadi te tko je glavni favorit za zalto na Euru.