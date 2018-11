Imamo željenih 2:0: Ćorić i Čilić pregazili Francuze, nisu im dali niti set!

Hrvatska teniska reprezentacija povela je s 2:0 protiv Francuske u finalu Davis Cupa koje je u petak započelo u Lilleu nakon što je u prvom susretu Borna Ćorić svladao Jeremyja Chardyja sa 6:2, 7:5, 6:4, a u drugom Marin Čilić Jo-Wilfrieda Tsongu sa 6:3, 7:5, 6:4.

Hrvatskoj je tako za naslov pobjednika u posljednjem izdanju Davisova kupa u ovakvom formatu potreban još samo jedan bod iz preostala tri susreta, a do njega može doći već u subotu kada je na programu igra parova. Za Hrvatsku su prijavljeni Ivan Dodig i Mate Pavić, dok će za Francusku igrati Pierre-Hugues Herbert i Nicolas Mahut.

Ako Francuska u subotu smanji na 2:1, odluka o pobjedniku bit će odgođena za nedjelju kada bi u prvom dvoboju trebali igrati Čilić i Chardy, odnosno Ćorić i Tsonga bude li potrebe za petim ogledom.

Hrvatska je do sada jednom bila pobjednik najcjenjenijeg teniskog momčadskog natjecanja (2005), dok je jednom izgubila u finalu (2016).

Čiliću je za pobjedu protiv Tsonge bio dovoljan po jedan break u svakom setu. U prvoj dionici je oduzeo servis Tsongi u šestoj igri, u drugoj u 11. igri, a u trećoj u petoj igri.

Tijekom čitavog prvog seta Čilić je izgubio samo jedan poen na svom početnom udarcu, a iako nije bio toliko uvjerljiv u preostala dva seta, nije niti jednom izgubio gem na svoj početni udarac.

U osmoj igri drugog seta te u četvrtoj igri trećeg seta morao je spašavati po dvije break-lopte Tsonge, a Francuz je posljednju priliku za povratak propustio u šestom gemu trećeg seta kada je, nakon ukazane mu pomoći zbog ozljede prepona, stigao do još prilike za "break" koju nije iskoristio. Ustvari, u svih tih pet situacija Čilić je odlično servirao pa Tsonga nije niti imao realnih izgleda za osvajanje poena.

Borna Ćorić je iskoristio impresioniranost suparnika. Iako devet godina stariji, Jeremy Chardy se slomio pod pritiskom debitantskog nastupa u finalu Davisova kupa, a njegovu ranjivost je 22-godišnji Zagrepčanin potpuno razotkrio odličnom taktikom i izvedbom na terenu.

Ćorić je nakon maratonskog prvog gema, u kojem je došao do breaka, nanizao još tri gema bez izgubljenog poena i bez imalo problema početnu prednost pretvorio u osvajanje prvog seta. Nakon 36 minuta igre bilo je 6:2 za Ćorića koji je izgubio svega tri poena na servisu.

Drugi set je bio neizvjesniji. Nakon 56 minuta Chardy je došao do svoje prve prilike za break, ali nije uspio slomiti servis dvanaestog tenisača svijeta.

Izjednačenost i nezvjesnost je trajala do jedanaestoga gema u kojem je Ćorić došao do 0:40 i drugu priliku pretvorio u break. Servirajući za set Ćorić nije ostavio Chardyju nikakvu nadu i nakon 94 minute igre naša je reprezentacija stigla na set do prvog boda.

Breakom za 2:1 u trećem gemu trećeg seta Ćorić je zacementirao put prema pobjedi. Nakon sedmog gema je nakratko napustio teren kako bi mu fizioterapeuti naše reprezentacije pružili pomoć zbog lakših problema s preponama. Nakon dva sata i 19 minuta Ćorić je dovršio impresivnu pobjedu još jednim servisom kojeg Chardy nije uspio vratiti.