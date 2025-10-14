Naši Portali
Novost u kalendaru

Uefa objavila koju novinu uvodi u Ligu prvaka od 2027. godine

Hvar: Predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin održao je konferenciju za medije
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Hina
14.10.2025.
u 11:10

U pozadini ovakve odluke stoji i mogućnost dodatne zarade od prodaje televizijskih prava

Europski nogometni savez (UEFA) objavio je da će od sezone 2027./28. uvesti dodatnu novost u kalendaru Lige prvaka – natjecanje će započinjati domaćom utakmicom branitelja naslova u zasebnom terminu.

Utakmica branitelja naslova igrala bi se u utorak, dok bi se sve ostale utakmice prvog kola odigravale tijekom srijede i četvrtka.

Na taj bi način taj prvi susret postao poseban medijski događaj, slično kao u američkoj profesionalnoj ligi američkog nogometa (NFL), koja već niz godina započinje sezonu domaćom utakmicom branitelja naslova u četvrtak, tri dana prije ostalih utakmica prvog kola.

U pozadini ovakve odluke stoji i mogućnost dodatne zarade od prodaje televizijskih prava za sljedeće trogodišnje razdoblje, koje će započeti upravo sa sezonom 2027./28. Tada bi se dio utakmica mogao prebaciti na kanale poput Dazna, Netflixa ili Disneyja.
Aleksander Čeferin Liga prvaka UEFA

