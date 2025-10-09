Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 171
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
NEŠTO SE KUHA

Uefa priznala neformalne razgovore sa Superligom, znači li to početak revolucije u Ligi prvaka?

Hvar: Predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin održao je konferenciju za medije
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Hina
09.10.2025.
u 18:15

Izvorni projekt Superlige propao je 2021. nakon reakcije navijača, vlada i šire nogometne zajednice. Dvanaest velikih klubova u početku se prijavilo za odcjepljeno natjecanje, ali devet ih se brzo povuklo. Koncept je kasnije oživio A22 nakon što je Europski sud pravde 2023. presudio da Uefina ograničenja na konkurentska natjecanja mogu kršiti zakon EU o tržišnom natjecanju

Uefa je priznala da je održala neformalne razgovore s A22 Sports Managementom, tvrtkom koja stoji iza planova za oživljavanje Europske Superlige, ali je naglasila da se ne razmatraju nikakve promjene formata njezina elitnog klupskog natjecanja, Lige prvaka.

- Možemo potvrditi izvješća da se glavni tajnik UEFA-e Theodore Theodoridis nekoliko puta sastao s suosnivačem A22 Sports Managementa Anasom Laghrarijem u javnosti. Iz tih razgovora nije proizašao nikakav formalni ishod - objavila je UEFA. 
Neki smatraju da je to početak popuštanja, prvi korak prema revoluciji Lige prvaka.

- Kategorički potvrđujemo da nema planova za promjenu formata UEFA Lige prvaka!

Mediji su ranije u četvrtak izvijestili da je A22 započeo razgovore s dužnosnicima UEFA-e kako bi razgovarali o mogućem okviru za novo natjecanje.U izvješćima se navodi da A22 promovira svoj koncept "Unify League“, s 96 klubova u četiri divizije s promocijom i ispadanjem, te se nada da će osigurati UEFA-ino priznanje za projekt.
A22 je predstavio plan kao alternativu trenutnim turnirima temeljenu na zaslugama i prilagođenu navijačima, obećavajući besplatno streamanje utakmica i veći pristup za manje klubove.

Izvješća navode da su glavni izvršni direktor A22 Bernd Reichart i suosnivač Anas Laghrari nastojali predstaviti prijedlog kao komplementaran domaćim ligama, a ne kao izravnog konkurenta UEFA-inim natjecanjima. Međutim, nogometna tijela i nacionalne lige dosljedno su se protivile toj ideji, upozoravajući da bi to moglo potkopati europsku nogometnu piramidu.

Izvorni projekt Superlige propao je 2021. nakon reakcije navijača, vlada i šire nogometne zajednice. Dvanaest velikih klubova u početku se prijavilo za odcjepljeno natjecanje, koje im je trebalo jamčiti stalno članstvo, ali devet ih se brzo povuklo. Koncept je kasnije oživio A22 nakon što je Europski sud pravde 2023. presudio da UEFA-ina ograničenja na konkurentska natjecanja mogu kršiti zakon EU o tržišnom natjecanju.
Ključne riječi
Liga prvaka Aleksander Čeferin Superliga UEFA

Komentara 1

Pogledaj Sve
BS
Berekin ST
18:22 09.10.2025.

Od kada su uveli ULEB prestao sam pratiti kosarku, uvedu li super ligu prestat cu pratiti i nogomet...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još