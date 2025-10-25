Naši Portali
ŠVICARKA NA ČEHINJU

U finalu Tokija igrat će Benčić i Noskova

Internazionali BNL D'Italia 2022 - Day Two Single Women : Belinda Bencic (SWI) again Elisabetta Cocciaretto (ITA)
Marco Iacobucci / ipa-agency.net
VL
Autor
Hina
25.10.2025.
u 15:33

"Ovaj tjedan imam problema s leđima i ne mogu igrati sa 100 posto snage", objasnila je 26-godišnja Kazahstanka nekoliko sati nakon što je plasmanom u polufinale japanskog turnira osigurala kvalifikacije za WTA završnicu na kraju godine (1.-8. studenog u Rijadu).

Švicarka Belinda Bencic (WTA-13.) i Čehinja Linda Noskova (WTA-17.) igrat će u finalu WTA 500 turnira u Tokiju. Noskova je plasman u finale osigurala nakon odustajanja u polufinalu Kazahstanke Elene Rybakine (WTA-7.).

Ovo odustajanje omogućilo je Noskovoj, neočekivanoj finalistici WTA 1000 u Pekingu ranije ovog mjeseca, da zaigra u svom trećem finalu ove sezone nakon Praga i Pekinga. Također, pokušat će osvojiti drugi naslov ove godine nakon onog u Monterreyu.

U finalu je čeka Belinda Benčić koja je tijesno pobijedila Amerikanku Sofiju Kenin (WTA-25.) rezultatom 7-6 (7/5), 3-6, 6-2 i koja će također pokušati doći do drugog naslova u karijeri.

Ključne riječi
tenis Belinda Benčić

