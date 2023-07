Turski mediji objavili koliko Dinamo traži za Brunu Petkovića i tvrde da Bundesligom diže cijenu

Hrvatski su nogometaši nakon svjetske bronce u Kataru i srebra u Ligi nacija, jedni od najtraženijih u ovom prijelaznom roku. Nakon što su se riješile drame i trakavice oko Marcela Brozovića i Luke Modrića, najviše "briga" trenutačno ima Joško Gvardiol (21).

Naime, mladi hrvatski stoper već je dugo u planovima i pričama Manchester Cityja, a prema riječima stručnjaka za transfere Fabrizija Romana, Joškov agent i građani dogovorili su uvjete. Ono što predstoji je dogovor samih klubova i poliranje detalja, a nakon mnogo vremena provedenog u udvaranju, konačno kreću i konkretni pregovori.

Nakon udvaranja pravi pregovori

Leipzig za Joška želi najmanje 100 milijuna eura, a City sigurno ima taj novac. Pitanje je koliko točno želi izdvojiti za sjajnog Hrvata.

Engleski mediji navode kako se u posljednjih godinu dana trener Pep Guardiola "riješio" bekovskih pozicija, a u njegovim su taktikama na tim mjestima igrali – stoperi. Nije isključena ni opcija da i Joško zaigra na mjestu zadnjeg veznog na kojem je igrao John Stones. No, stoperska pozicija je njegova, a Manchester Evening News piše kako tu za njega mjesta ima:

– Kako se City približavao trostrukoj kruni, i nakon što ju je osvojio, Guardiola je zaključio da najveću razliku u njegovoj momčadi rade četvorica braniča. Stoga ne čudi što klub pokušava dovesti Gvardiola, još jednog igrača koji bi se savršeno uklopio u taj sustav.

Posao na relaciji Gvardiol – Manchester City trebao bi biti zaključen, a svaki drugi ishod nakon svega bio bi čudan i apsurdan, a koliko god da klub s Otoka na kraju plati, Gvardiol će vjerojatno postati najskuplji branič svijeta.

O transferu brine i Bruno Petković (28). Napadač Dinama ugovor s klubom ima još na godinu dana, ali rado bi promijenio sredinu.

Turski mediji pišu da je tražio odlazak Nenadu Bjelici u Trabzonspor, u klub u koji je nedavno došao i Mislav Oršić.

Prije nekoliko dana pojavila se informacija da Petkovića želi i jedan klub iz njemačke Bundeslige, no turski mediji tvrde da je to laž u svrhu dizanja cijene. Jer, Dinamo za njega traži oko pet milijuna eura, a Turci navodno nude dva i pol milijuna eura.

– Pokušavaju mu dići cijenu navodeći da je dobio ponudu iz Njemačke. Međutim, u Trabzonsporu jako dobro prate tržište i znaju da su oni jedini koji su poslali ponudu – stoji u tekstu Fotomaca.

Novac hrvatskim klubovima

Svoj novi klub našao je Marcelo Brozović (30) koji je iz Intera prešao u Al Nassr. Tim transferom nije profitirao samo on pa ni Inter već i hrvatski klubovi. Naime, kada je Brozović prije osam i pol godina iz Dinama prelazio u Inter uz odštetu od osam milijuna eura, u ugovoru je bila klauzula prema kojoj Dinamo dobiva deset posto od Brozovićeva sljedećeg transfera. Klub s Maksimira sada će dobiti 1,8 milijuna eura. No, novac će zbog Fifine naknade za solidarnost, dobiti i Hrvatski dragovoljac te Lokomotiva i to svaki po 300 tisuća eura. (kk) •