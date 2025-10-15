Trener Chelseaja saznao kaznu za neprimjereno slavlje pogotka

Menadžer engleskog premierligaša Chelsea Enzo Maresca suspendiran je na jednu utakmicu i kažnjen sa 8.000 funta zbog nedoličnog ponašanja u 2-1 pobjedi protiv Liverpoola.

Londonski sastav je pobjednički gol postigao u petoj minuti nadokande nakon čega je Maresca potrčao do korner zastavice kako bi slavio sa svojim igračima, zaradivši drugi žuti karton i isključenje od suca Anthonyja Taylora.

"Menadžer se ponašao na neprimjeren način što je dovelo do njegovog isključenja u 96. minuti," navodi se u priopćenju FA-e.

"Enzo Maresca je naknadno priznao optužbu i prihvatio standardnu ​​kaznu," dodaje se.

Talijanski stručnjak za kormilom "Bluesa" je nedavno govoreći na Trento Sports Festivalu priznao kako su ga emocije svladale, dodavši kako je njegova proslava bila "instinktivna".

"Vjerojatno nisam imao vremena razmišljati. Bila je to instinktivna reakcija, ali mislim da se isplatilo," kazao je.

Maresca će propustiti sljedeću utakmicu londonskog kluba u Premier ligi u gostima kod Nottingham Foresta u subotu. Chelsea je trenutačno sedmi na ljestvici s 11 bodova, pet bodova iza vodećeg Arsenala.