Svjetski prvaci najavljuju spektakl i veliku borbu: 'Ući ćemo kao da sutra ne postoji'

IDU DO VRHA

Hrvati neće odustati dok ne budu najbolji: 'Ne sjećam se kad je netko ovo napravio...'

To je moj križ koji u životu nosim, moram ići težim putem. Zašto je ovakav, to samo On gore zna. Ali ja znam da mi na tom putu možemo uspjeti, jer ovamo smo došli uzeti zlato – rekao je izbornik Tucak