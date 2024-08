Hrvati neće odustati dok ne budu najbolji: 'Ne sjećam se kad je netko ovo napravio...'

Vaterpolisti Hrvatske plasirali su se u polufinale na Olimpijskim igrama u Parizu. To će nam biti četvrti put da igramo u polufinalu na Igrama. Do sada smo osvojili jednom zlato (London 2012.) i dvaput srebro (Atlanta 1996. i Rio de Janeiro 2016.). Dakle, ako je vjerovati tradiciji, kada smo god na OI igrali u polufinalu tu bi utakmicu pobijedili. Nakon finala EP-a u siječnju ove godine u Zagrebu, kada je uspješnija bila Španjolska, ovo je bila druga najvažnija utakmica ovih suparnika u natjecanjima prebogatoj 2024. godini u kojoj je Hrvatska osvojila i naslov svjetskog prvaka u veljači.

Sjajno otvaranje

Odlično je bilo otvaranje s dva brza pogotka Mare Jokovića za 2:0, a valjda se prvi put u novijoj povijesti dogodilo da Španjolska nije uspjela postići nijedan pogodak u prvoj trećini. Uostalom, Španjolska je u Parizu uvjerljivo osvojila prvo mjesto u skupini, s pet čistih pobjeda. Malo tko je vjerovao da možemo iznenaditi reprezentaciju koja je ovdje bila označena kao favorit za zlatnu medalju.

– Bio sam nervozan, neću lagati. Rekao sam milijun puta, dok budem imao taj adrenalin u sebi, sjedit ću na ovoj klupi. Kad to više ne budem imao, tad će završiti moj trenerski posao. Prije svega, čestitam momcima i svojim kolegama, stožeru na briljantnoj utakmici. I da vam kažem, sai susret bio je najlakši za odraditi. Ali ona muka prije, preispitivanje jesmo li mi ti nakon svega što smo napravili... Jedan, peti, sedamnaesti sastanak, neprospavane noći, reži utakmice, ali to se isplatilo. To je moj križ koji u životu nosim, moram ići težim putem. Zašto je ovakav, to samo On gore zna. Ali ja znam da mi na tom putu možemo uspjeti, jer ovamo smo došli uzeti zlato – rekao je izbornik Tucak.

Jedan od najiskusnijih naših igrača, Loren Fatović, pohvalio je sve dečke, a posebno igru u obrani na čelu s vratarom Bijačem.

– Sve je funkcioniralo dobro od starta, ušli smo agresivno kako smo se dogovorili. Igrali smo kao da nam je zadnje u životu, tako ćemo igrati do kraja. Vidite da su na ovim Igrama svaka utakmica priča za sebe. Vjerojatno nas je 90 posto ljudi otpisalo, isto kao i na početku ciklusa kad se okupila ova ekipa. Ne obaziremo se na druge, znamo da vrijedimo – istaknuo je Fatović.

Maro Joković načeo je Španjolce na početku utakmice i nakon vodstva od 2:0 prednost više nismo ispuštali do kraja utakmice. Imali su Španjolci veliku podršku s tribina. Nije im vrijedilo. Početak zadnjeg dijela bio je jedino krizno razdoblje za Hrvatsku na utakmici, Munarriz i Sanahuja su pogađali za 8:7, a usto je i Granados iz odlične situacije pogodio gredu. No Burić je s puno sreće, nakon njegova udarca lopta se odbila od grede u leđa španjolskog golmana pa u vrata, povisio na 9:7. De Toro je odmah u sljedećem napadu smanjio na 9:8, ali je Harkov bio uspješan za 10:8 malo više od tri minute prije kraja, a potom se rezultat više nije mijenjao.

– Ne sjećam se kad je netko tako izdominirao Španjolsku, koja je bila glavni favorit za zlato. Ušli smo iz nekog podređenog položaja u ovaj susret, nitko se nije nadao ovakvoj izvedbi. Ali kolektivna igra u obrani i želja, strast i borba jednog za drugog, to je donijelo ovaj rezultat. Treba smiriti strasti, ovo je trenutak kad se treba resetirati. S ovakvim pristupom možemo igrati protiv svih – kaže Joković.

Turnir se osvaja obranom

Marko Bijač završio je susret s devet obrana, ali i s dvije osvojene lopte.

– Ogromna je razlika naše igre u obrani danas i ono što smo pružali u utakmicama u grupi. Momci su bili stvarno fantastični, ušli smo s ogromnom željom i energijom, prva četvrtina završila je bez pogotka Španjolaca, to dovoljno govori o našoj obrani. To je ono što smo najviše unaprijedili u odnosu na prijašnje susrete. Jako smo sretni i okrećemo se polufinalu. Svaki veliki turnir osvaja se dobrom obranom, a na krilima nje radi i napad – zaključio je Bijač.