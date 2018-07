Svijet bruji o ovom potezu Japanaca: Mnoge su ostavili bez teksta

Japan je do 69. minute imao velikih 2:0 protiv Belgije, no na kraju su u nevjerojatnoj završnici izgubili 3:2.

Svijet su oduševili njihovi navijači koji su nakon utakmice podijelili poklone belgijskim fanovima, a onda po običaju i očistili nered iza sebe na stadionu.

No, svijet su oduševili i njihovi igrači, koji su potpuno očistili svlačionicu nakon utakmice.

Ostavili su i poruku na ormariću usred svlačionice i to na ruskom: 'Spasibo' (hvala). Domaćini, ali i mnogi drugi su ostali bez teksta.

Amazing from Japan.

This is how they left the changing room after losing v Belgium: cleaned it all.

And in the middle, have left a message to Russia: “Spasibo” (Thank you) pic.twitter.com/lrwoIZt2pR