Ćiro otkrio zašto mu je Dalić poseban: Mnoge budale misle da se bojim toga

Sine, čuješ, utakmice protiv Danske je bila krajnje dramatična, a na jedanaesterce smo zasluženo prošli. Ovdje ti je velika euforija. Ovo je prilika da budemo prvaci svijeta. I bit ćemo - javio se za Blic.rs trener svih trenera Ćiro Blažević.

Ćiro je vatrene odveo do bronce u Francuskoj 1998., a ističe da ova generacija može nadmašiti taj uspjeh.

- Mogu. Vidiš, mnoge budale misle kako se ja bojim toga! Kada analiziram sve, Hrvatska ima najveću kvalitetu i igru da bude prva.

Progovorio je Ćiro i o euforiji u Hrvatskoj.

- U Hrvatskoj se teško živi, manje-više sve je iskompromitirano, ali nogomet je napravio 'boom', zakamuflirao je sve anomalije, veliko je zadovoljstvo sada.

Dobio je Ćiro i pitanje tko je njegov 'sin' iz sadašnje momčadi.

- To su sve istinske zvijezde, a rodio se jedan najopasniji - Ante Rebić. On je možda najzaslužniji za dosadašnje pobjede. I što ćemo osvojiti naslov.

Dalić?

- Genijalac. Dalić je moj izdanak, moj vjerodostojni zamjernik. Vodi prvenstvo bez greške, konzultira me, zove, ovi drugi prije njega to nisu radili. Kada dobiju funkciju, misle da su dobili i pamet. A ne ide to tako, sine moj.

U BiH se šale da Ćiri nije drago zbog Dalića.

- Sine, poruči ima da se tjeraju u materinu. Samo je u BiH moguć takav humor.

Rusija?

- Prepreka jeste, ali nije velika. Došli su tu gdje jesu, poslije prve dvije utakmice, iako su slavili, nisam mislio da će doći tu. Ali eto dokaza da je sve moguće.

Osvrnuo se Ćiro i na reprezentaciju Srbije.

- Niste napravili rezultat kakav ste mogli, ali ste ostavili utisak nogometne moći. Ma znate što, vi ne vodite računa o detaljima, kada biste brinuli o sitnicama koje život znače, napravili biste veliku karijeru. Imate talenata, igrače, samo e znam te vaše rukovodioce Saveza, trenere, izbornike. Pa vi ste fenomen, vas bi trebalo ozbiljno proučavati.