Sve je započelo u jednoj kavani, a evo gdje su danas: Plavi slave 110 godina

Te srijede nitko nije ni slutio o kakvom će se klubu raditi. Prije 110 godina nitko nije mogao zamisliti da će jednog dana njihov klub igrati četvrtfinale Europske lige, a netom prije toga izbaciti veliki Tottenham.

Tog 26. travnja u Zagrebu, u jednoj kavani na Preradovićevom trgu, osnovan je Prvi hrvatski građanski športski klub, poznatiji pod nazivom Građanski. Nogomet se tada tek počeo razvijati, a Zagreb je bio u sastavu Austro-Ugarske. Prvi predsjednik bio je Andrija Mutafelija, koji je najviše zaslužan što se Građanski odmah poslije Prvog svjetskog rata uspješno uključio u nogomet na onoj najvišoj razini.

Dinamo je nekoliko puta mijenjao ime. Prvo su do 1945. bili HŠK Građanski, a nakon toga do 26. lipnja 1991. zovu se Dinamo. Međutim, nova vlast mijenja opet ime u HAŠK-Građanski, a kratko su se zvali i Croatia. Ipak od 2000. vraća se popularno ime Dinamo, a prije deset godina dodalo se i još jedno slovo pa je tako do danas GNK Dinamo.

Povodom 110 godišnjice od osnutka HŠK Građanskog, napravila se posebna replika dresova. U njemu je Građanski zaigrao prije 11 desetljeća, a kroz sljedećih godinu i pol očekuje se još četiri izdanja retro dresova.

Danas je to ljubav prema klubu koja je neopisiva, navijači Bad Blue Boysi uvijek su na utakmicama, ali i na prvim linijama kada treba pomoći, a klub je poznat i po svojoj nogometnoj školi koja se može svrstati uz bok školama poput Ajaxove i slično. Plavi su sjajno dočekali ovu obljetnicu budući da su u derbiju 31. kola pobijedili najvećeg suparnika Hajduk. Šteta što je situacija kakva je, jer Maksimir bi sinoć definitivno 'gorio'.