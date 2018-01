Sve je ogromno, živim u hotelu s pet zvjezdica, a ‘moj’ grad se dijeli na regije

U dalekom svijetu za tvrdi trenerski kruh zarađuje i Dražen Anzulović (50). Nekadašnji trener Zagreba i Cibone, ali i niza europskih klubova, zaposlio se u kineskom gradu koji ima dvostruko više stanovnika nego cijela Hrvatska.

– Kada sam prvi put otišao u Kinu, radio sam u Xinjiangu i oni su na kraju te sezone bili prvaci, a sada sam u Jiangsu Tongxi iz Nanjinga, grada od 8,3 milijuna stanovnika.

Kinezi vole košarku pa ulažu

Kako se čovjek iz male Hrvatske osjeća u tim golemim brojevima?

– Grad je podijeljen na dijelove, odnosno regije pa ni njegovi stanovnici nikad ne zađu u onaj drugi dio grada. Sve je ovdje ogromno, no srećom Kinezi vole košarku i jako ulažu. Ali iskorak će napraviti onaj klub koji prihvati europski stil košarke. Zasad su još uvijek jako vezani za NBA košarku i u ovoj ligi ima puno dobrih pojedinaca. Nedavno smo igrali protiv Shandonga u kojem igra bivši NBA igrač, Litavac Motiejunas, koji ima plaću dva i pol milijuna dolara, baš kao i Blatche u Xinjiangu. Najbolji kineski igrač u ligi ima dva milijuna dolara. Naši Amerikanci su Jeremy Pargo i J.J. Hickson koji u prvoj i posljednjoj četvrtini ne mogu igrati obojica istovremeno, a u drugoj i trećoj mogu. Možete imati samo dva stranca pri čemu se Azijci ne računaju kao stranci – kaže Anzulović.

I Zula je savjetnik glavnog trenera jer Kinezi svoje momčadi nerado prepuštaju stranim trenerima. Zapravo, samo su Srbin Kesar, Litavac Kazlauskas i Slovenac Bećirević samostalni treneri svojih momčadi.

– Ja sam na sastancima momčadi zadužen za obranu i napad, a na treningu radim s visokima. Moju ulogu zovu “consultingom”.

Kako se odlučio na povratak u Kinu?

– Meni je bila želja vratiti se u Kinu, ali kao prvi trener. No onda mi je moj kineski agent preporučio da ipak dođem jer ću odavde lakše do mjesta prvog trenera nego iz Europe. Uostalom, i ovi spomenuti treneri prije nekoliko godina bili su u ulozi u kojoj sam i ja. Doduše, s obzirom na to da imam ugovor do kraja sezone, a nisu veliki izgledi da ćemo završiti u doigravanju, ja bih već nakon 11. veljače mogao postati slobodan – objasnio nam je Dražen Anzulović koji bi, da se svojedobno (2015. godine) nije vratio iz Kine i otišao raditi u Poljsku, možda sada već bio prvi trener nekog kineskog prvoligaša.

– Tko zna što bi bilo jer tu se sve mijenja preko noći. Meni je klub nudio produženje ugovora nakon šest mjeseci, ali je šef struke odlučio da ne ostajem. Možda je u meni vidio opasnost za svoj status u klubu.

Kakvi su uvjeti za rad i život?

– Živim u hotelu s pet zvjezdica kao i cijela momčad. Dosad smo igrali u hladnoj dvorani, no preselili smo u novu u kojoj će se igrati utakmice jedne skupine Svjetskog prvenstva. Zbog toga ćemo promijeniti i hotel u kojem živimo, a u ovom dosadašnjem de luxe kategorije imali smo sve vrste kuhinja. I na putovanjima odsjedamo u dobrim hotelima, no prije no što sam ja došao našem tadašnjem Amerikancu Dominiqueu Jonesu nije se svidio hotel pa je sam otišao u drugi. Ovaj naš Hickson doveo je prijatelja koji putuje s nama. Moram priznati da sam ovdje u Kini morao pomaknuti granicu tolerancije na ponašanje igrača.

Koliko najbolje plaćeni treneri zarađuju u kineskoj ligi (CBA)?

– Jedan od najpopularnijih trenera, čovjek koji je stvorio Yao Minga, imao je 700 tisuća, a srpski trener Aleksandar Kesar veli mi da bi po plaći ušao u 10 najbolje plaćenih trenera u Europi.

A mi smo Zulu vratili mislima u Europu tako podsjetivši ga da je i ovom prilikom zaobiđen kada se biralo izbornika.

– Osim Ace i Skansija, nitko drugi od trenera nije bio dvaput na Olimpijskim igrama. Ljudi koji vode Savez moraju stati iza svojih odluka, ali za njih moraju i odgovarati.

A mi smo ga zamolili da se odgovorno izjasni o hrvatskom košarkašu godine.

Bojan ima jasnu ulogu i status

– Moj je izbor Šarić koji se u NBA ligi izborio za svoj status brže od mnogih europskih igrača. Igra all-round košarku i za dlaku nije osvojio naslov najboljeg NBA novaka godine. Zahvaljujući i njemu ti njegovi Sixersi počinju poprimati konture momčadi za doigravanje. Bogdanović je sada već NBA konstanta, a meni je žao što nije ostao u Washingtonu jer to je bolja momčad od Indiane. No najbitnije je da on ima svoju jasnu ulogu i status.

Preostala trojica su Žižić, Simon i Popović.

– Simon je imao stalnost u euroligaških klubovima u kojima je prošle godine igrao. Žižić je imao iznenađujuće dobro razdoblje u Darüşşafaki u kojoj se nametnuo kao jedan od boljih euroligaških centara. Popović pak proživljava drugu igračku mladost pa je kao takav bio i pred potpisom ugovora za Panathinaikos. Premda je ostao u manjem klubu no što zaslužuje, dobio je svoju zadovoljštinu i smirenost - zaključio je Dražen Anzulović.

Anzulovićev izbor

Dario Šarić (Philadelphia) 10

Bojan Bogdanović (Indiana) 7

Ante Žižić (Darüşşafaka/Cleveland) 5

Kruno Simon (Armani/Efes) 3

Marko Popović (Fuenlabrada) 1