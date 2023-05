Šutalo i Livaković prvi su kandidati za odlazak. Menadžer potvrdio da Ivanušec napušta Dinamo

Ništa još nije konačno, ali kako se približava prijelazni rok, sve je jasnije da će ovo ljeto biti burno. Zasad je puno toga u sferi nagađanja. U tome prednjače turski mediji koji već dulje vrijeme sele kapetana Dinama Dominika Livakovića. Već se pisalo da je za vratara plavih zainteresiran turski Fenerbahçe.

Turski velikan trenutačno je drugoplasirani i želi Livakovića. Navodnu prvotnu ponudu od pet milijuna eura plavi su odbili, a sad bi trebala doći nova po kojoj bi Dinamo, doduše uz neke bonuse, mogao dogurati od zarade od deset milijuna eura.

Tih deset milijuna je i izlazna klauzula koju Livaković ima u ugovoru s Dinamom, koji istječe sljedeće godine, a za novi se s plavima nije dogovorio. No sve napise turskih medija treba uzeti s ozbiljnom dozom opreza, pa tako i ove posljednje vijesti kako se Fener sve dogovorio s Livakovićem i da je njegov zastupnik već u Istanbulu.

Koliko znamo, ništa od toga se nije dogodilo osim što zanimanje Fenerbahçea zacijelo postoji, a kad počne prijelazni rok, mogu se očekivati i ponude drugih klubova.

Vruća roba je i Josip Šutalo, za njega se ozbiljno zanimaju tri engleska kluba i 23-godišnji stoper plavih mogao bi donijeti ozbiljne milijune u Dinamo, prema nekim izvorima on je i najbliži realizaciji transfera. No ne treba zaboraviti ni da bi Luka Ivanušec ovog ljeta mogao pakirati stvari, njegov menadžer Marko Naletilić ne govori isprazno, a on je rekao da će Luka vjerojatno otići.

Zanimanja ima i za Martina Baturinu (Arsenal), ali on u ovom trenutku ne bi smio biti na prodaju osim u slučaju da je riječ o rušenju rekordnih odšteta.