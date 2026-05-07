Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 109
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZANIMLJIV DETALJ

VIDEO Jakirović novinarima pokazao svoju fotografiju s početka sezone pa izazvao salve smijeha

X screenshot
VL
Autor
Stjepan Meleš
07.05.2026.
u 12:51

Jakirovićev ovosezonski uspjeh još je veći ako se zna da su Hullu uoči sezone predviđali borbu za ostanak u Championshipu, a klub je imao i zabranu ulaznih transfera. Trener iz Mostara i njegovi tigrovi nadmašili su sve prognoze te sada imaju priliku ispisati povijest kluba i ponovno izboriti elitni razred engleskog nogometa

Bivši trener Rijeke i Dinama, a trenutni menadžer Hull Citya Sergej Jakirović doveo je klub do doigravanja za ulazak u Premierrship. Nedavno je dobro nasmijao okupljene novinare tijekom konferencije za medije. Taj trenutak njegov je klub objavio na društvenim mrežama.

Jakirovićev ovosezonski uspjeh još je veći ako se zna da su Hullu uoči sezone predviđali borbu za ostanak u Championshipu, a klub je imao i zabranu ulaznih transfera. Trener iz Mostara i njegovi tigrovi nadmašili su sve prognoze te sada imaju priliku ispisati povijest kluba i ponovno izboriti elitni razred engleskog nogometa. 

- Pogledajte kako izgledam svježe na početku sezone. Davno je to bilo. Možete napraviti usporedbu. U redu, potrebno mi je šišanje, a tu mi je i sijeda kosa - rekao je Jakirović na presici pa nasmijao okupljene novinare.

Dalić sprema iznenađenje za Svjetsko prvenstvo? U avionu za Ameriku mogao bi se naći i igrač Hajduka
Ključne riječi
nogomet Hull City Sergej Jakirović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!