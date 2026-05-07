VIDEO Jakirović novinarima pokazao svoju fotografiju s početka sezone pa izazvao salve smijeha

Bivši trener Rijeke i Dinama, a trenutni menadžer Hull Citya Sergej Jakirović doveo je klub do doigravanja za ulazak u Premierrship. Nedavno je dobro nasmijao okupljene novinare tijekom konferencije za medije. Taj trenutak njegov je klub objavio na društvenim mrežama.

Jakirovićev ovosezonski uspjeh još je veći ako se zna da su Hullu uoči sezone predviđali borbu za ostanak u Championshipu, a klub je imao i zabranu ulaznih transfera. Trener iz Mostara i njegovi tigrovi nadmašili su sve prognoze te sada imaju priliku ispisati povijest kluba i ponovno izboriti elitni razred engleskog nogometa.

- Pogledajte kako izgledam svježe na početku sezone. Davno je to bilo. Možete napraviti usporedbu. U redu, potrebno mi je šišanje, a tu mi je i sijeda kosa - rekao je Jakirović na presici pa nasmijao okupljene novinare.