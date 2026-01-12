Naši Portali
POSLASTICA U BEOGRADU

Mađari srušili Crnu Goru u derbiju Europskog prvenstva u vaterpolu

Beograd: 37. Europsko prvenstvo u vaterpolu, skupina A, Malta - Crna Gora
Dusan Milenkovic/ATAImages
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
12.01.2026.
u 18:25

U ponedjeljak će se još igrati utakmice drugog kola u skupini C, a sastaju se Nizozemska - Izrael i Španjolska - Srbija

Na Europskom vaterpolskom prvenstvu, u derbi utakmici skupine A drugog kola, Mađarska je bila bolja od Crne Gore s 13-10 (4-3, 4-1, 3-1, 2-5).

Nakon dva odigrana kola u skupini A maksimalnih šest bodova ima Mađarska, dok po tri imaju Crna Gora i Francuska.

Crnogorci su se uz bok Mađarima držali četvrtinu i pol. Sredinom druge dionice još su bili na dohvatljivih 4-6, ali potom je Mađarska pobjegla na 8-4 te kasnije na velikih 11-5 krajem treće četvrtine čime je utakmica prelomljena.

Tri pogotka za Mađarsku je postigao Daniel Angyal, a po dva Peter Kovacs i Gergo Fekete. U sastavu Crne Gore Dušan Matković i Aljoša Mačić su postigli po dva pogotka.

Ranije su u ovoj skupini igrači Francuske uvjerljivo svladali Maltu s 22-13 (6-4, 5-2, 6-3, 5-4). Maltežani su se protiv Francuza dobro držali samo tijekom prve četvrtine kada su imali zaostatak 4-6. Nakon toga su Francuzi pobjegli na veću razliku i lako došli do pobjede.

Romain Marion-Vernoux je bio prvi francuski strijelac s pet golova. Četiri gola su postigli Steven Vitrant i Kilian Braise-Fernandez. Kod Malte je prvi strijelac s tri pogotka bio Steven Camilleri.

U ponedjeljak će se još igrati utakmice drugog kola u skupini C, a sastaju se Nizozemska - Izrael i Španjolska - Srbija.
Mađarska Crna Gora Vaterpolo EP vaterpolo 2026.

