Srbi komentirali priče da je Đokovićev dokument o testiranju lažiran

Dokumenti koje su državna tijela Srbije izdali Novaku Đokoviću da je bio pozitivan na koronavirus su "apsolutno ispravni", izjavio je u petak novinarima član srbijanskog Kriznog stožera za suzbijanje zaraze Zoran Gojković.

On je na tiskovnoj konferenciji poslije sjednice stožera, na pitanje da protumači datume i vrijeme na dokumentima o testiranju najboljeg tenisača svijeta, rekao kako bi mogao biti kazneno odgovoran ako govori o medicinskoj dokumentaciji koja je privatno vlasništvo.

"Nakon pojavljivanja dokumentacije u javnosti, mi smo analizirali taj dokument", rekao je Gojković, naglašavajući da je potvrda s testiranja 16. prosinca "apsolutno ispravan dokument izdan od nadležnog državnog tijela".

"Za nas je ta priča apsolutno jasna. Novak Đoković je imao validan dokument da je bio pozitivan na koronavirus", rekao je Gojković.

Australski savezni sud u nedjelju će odlučiti o žalbi Novaka Đokovića nakon što mu je vlada u petak, usprkos sudskoj presudi u njegovu korist na temelju podnijetih dokumenta za liječničko izuzeće, drugi put poništila vizu i naredila deportaciju, što bi mu moglo uskratiti mogućnost da se bori za 10. naslov na Australian Openu i rekordnu 21. Grand Slam titulu.

Nakon što je sud objavio predočenu dokumentaciju pojedini podaci su u javnosti dovedeni u sumnju i potaknuli osude ponašanja najboljeg tenisača svijeta jer je nakon pozitivnog testa nazočio javnom skupu.

Na pitanje o vremenskoj razlici na dokumentu Gojković je rekao kako je "to pitanje za Novaka Đokovića" i ponovio da je dokument koji ima Đoković "ispravan" i da je proslijeđen na Đokovićevu adresu istog dana u kasnim večernjim satima.

"Šta je on radio poslije toga, ja to ne mogu komentirati. To je pitanje za njega", rekao je Gojković.

Đoković je prije nekoliko dana priznao da se družio s djecom dan nakon testiranja, ali je naglasio da još nije imao rezultate testa. Dan kasnije imao je intervju za L'Equipe što je, priznao je, bila pogreška.

Na upit bi li Đoković mogao biti kažnjen po domaćim zakonima zbog svojih aktivnosti i kršenja karantene nakon što je pozitivno testiran, Gojković je naveo kako "u ovom trenutku i po važećim zakonima" ne postoji kazna za takav prekršaj "ako ga je napravio".

Član srbijanskog stožera rekao je kako mu je žao što se Đoković nije cijepio, navodeći ipak da "živimo u slobodnom društvu" i da on osobno prihvaća "sve moguće različitosti".

"Žao mi je što se nije cijepio jer bi to bio poticaj i za druge. Branim njegovu slobodnu volju, iako se ne slažem s njim da se ne cijepi", naglasio je Gojković. Moramo poštivati slobodu mišljenja, dodao je.

