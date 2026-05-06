PRED PUNIM TRIBINAMA

Đoković sparirao sa štićenikom Gorana Ivaniševića, svi su uočili jedan detalj na njegovoj ruci

Tennis: BNP Paribas Open-Day 11
Jayne Kamin-Oncea/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
06.05.2026.
u 18:49

Novak Đoković se vratio na terene nakon gotovo dva mjeseca pauze, a za prvi trening u Rimu odabrao je jednog od najperspektivnijih mladih igrača, Francuza Arthura Filsa. Tribine su bile krcate, a osim sjajnog tenisa, pozornost je privukao i neobičan rukav na Đokovićevoj desnoj ruci

Veliko zanimanje vlada za povratak Novaka Đokovića na ATP Tour. Nakon gotovo dvomjesečne pauze i posljednjeg meča odigranog na Indian Wellsu, najbolji svjetski tenisač priprema se za nastup na Mastersu u Rimu, a atmosfera na njegovim treninzima potvrđuje koliko je nedostajao publici. Tribine terena broj tri u srijedu ujutro bile su ispunjene do posljednjeg mjesta dok je Đoković odrađivao sparing, a prizori iz "vječnog grada" pokazuju da je podrška navijača nesmanjena unatoč stanci. Turnir u Rimu poslužit će mu kao ključna priprema za nadolazeći Roland Garros, na kojem brani naslov.

Sparing partner bio mu je 21-godišnji Francuz Arthur Fils, igrač kojeg od veljače ove godine trenira upravo Đokovićev bivši trener, legendarni Goran Ivanišević. Zanimljivo je da je Ivanišević nedavno izjavio kako je Fils "kalibar" igrača za Top 10, pa čak i Top 5 svjetskog tenisa, a mladi Francuz ne krije oduševljenje suradnjom s osvajačem Wimbledona. Njihov trening set privukao je ogromnu pažnju, a Đoković se htio testirati protiv jednog od igrača koji su trenutačno u najboljoj formi na Touru.

Ipak, detalj koji je mnogima zapeo za oko bio je kompresijski rukav na Đokovićevoj desnoj podlaktici. Iako ga je nosio i ranije, ponovno je potaknuo pitanja o njegovom fizičkom stanju. Srpski tenisač je u prošlosti objašnjavao kako mu rukav pomaže kod upale podlaktice koja ga povremeno muči te općenito za bolji protok krvi i cirkulaciju. Nedavno je ostvario i suradnju s tvrtkom koja proizvodi takvu terapeutsku opremu, koja navodno pospješuje oporavak pomoću posebne tehnologije ugrađene u tkaninu.

Đoković, šesterostruki osvajač rimskog Mastersa, slobodan je u prvom kolu turnira. U drugom kolu očekuje ga pobjednik susreta između Mađara Martona Fucsovicsa i jednog od kvalifikanata. Njegov povratak u Rimu, gdje ga publika tradicionalno s velikim entuzijazmom dočekuje, bit će ključan pokazatelj forme uoči drugog Grand Slam turnira sezone u Parizu.
arthur flis Novak Đoković Goran Ivanišević

