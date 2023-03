Šokantni detalji zlostavljanja Amerikanke hrvatskog porijekla: Njegov prst išao je gdje nije trebao

Američka atletičarka Kara Goucher (44), svojevremeno natjecateljica u dugoprugaškom trčanju, objavila je knjigu 'Najduža utrka' u kojem je iznijela šokantne detalje o tome kako ju je njezin trener Albert Salazar zlostavljao. Kćer hrvatskog imigranta Mirka Grgasa nastupala je na Olimpijskim igrama 2008. u Pekingu i četiri godine kasnije u Londonu, a i ranije je Salazara optužila za zlostavljanje.

Srebrna sa Svjetskog prvenstva u Osaki 2007. na deset tisuća metara, što joj je najveći uspjeh u karijeri, sada donosi nastavak priče o neugodnom odnosu s trenerom. Naime, Goucher je nakon što je diplomirala 2001. dobila poziv da se u Portlandu priključi Nikeovom elitnom trkačkom projektu Oregon, gdje joj je trener bio Salazar.

- Alberto je bio tako moćan i nitko nije ništa dovodio u pitanje, a Nike je bio najveći brend sportske opreme na svijetu. Povjeravali smo Albertu svoje živote i svoje karijere - započela je.

Potom je ispričala kako ju je zlostavljao. Bilo je to tijekom masaže u Lisabonu uoči pripreme za utrku.

