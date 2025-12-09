Šok u Madridu: Ozlijedila se najveća zvijezda, nastup protiv Cityja pod upitnikom

Nogometaše Real Madrida sutra očekuje veliki ispit u Ligi prvaka, najprestižnijem klupskom natjecanju na svijetu koje su osvojili čak 15 puta. Na svom Santiago Bernabeuu dočekat će Manchester City, jednu od najboljih svjetskih momčadi, a tu utakmicu vjerojatno će igrati bez svog najboljeg igrača - Kyliana Mbappea, piše Goal.com.

Trener Kraljevskog kluba na press konferenciji uoči utakmice nije spomenuo nikakve izostanke, ali novinari su ubrzo vidjeli kako na treningu nije bilo ni Mbappea ni reprezentativnog mu kolege Eduarda Camavinge. Radijska postaja Cadena Cope ubrzo je javila kako Mbappe ima problema s ozljedom lijeve noge te nije poznato hoće li moći zaigrati protiv 'Građana' u srijedu.

Njegov izostanak bio bi veliki udarac za Real budući da je Mbappe daleko najefikasniji igrač Reala ove sezone. Postigao je već pet pogodaka, od čega njih devet u samo pet nastupa u Ligi prvaka što iznosi 75% golova Kraljevskog kluba u tom natjecanju. Ništa manje impresivan nije ni u Primeri gdje je zabio 16 golova u isto toliko nastupa, odnosno točno polovicu Realovih pogodaka.

Ova utakmica bit će od velike važnosti i za trenera Xabija Alonsa koji je pod velikim pritiskom nakon poraza od Celte iz Viga. Mnogi španjolski mediji javljaju kako će Alonso morati spašavati posao u utakmici protiv Cityja, a čini se kako će to morati i bez igrača koji mu je 'pola-momčadi'.