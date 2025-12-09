Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 131
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
LIGA PRVAKA

Šok u Madridu: Ozlijedila se najveća zvijezda, nastup protiv Cityja pod upitnikom

LaLiga - Real Madrid v Celta Vigo
ANA BELTRAN/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
09.12.2025.
u 14:26

Zabio je devet golova u samo pet utakmica u Ligi prvaka.

Nogometaše Real Madrida sutra očekuje veliki ispit u Ligi prvaka, najprestižnijem klupskom natjecanju na svijetu koje su osvojili čak 15 puta. Na svom Santiago Bernabeuu dočekat će Manchester City, jednu od najboljih svjetskih momčadi, a tu utakmicu vjerojatno će igrati bez svog najboljeg igrača - Kyliana Mbappea, piše Goal.com.

Trener Kraljevskog kluba na press konferenciji uoči utakmice nije spomenuo nikakve izostanke, ali novinari su ubrzo vidjeli kako na treningu nije bilo ni Mbappea ni reprezentativnog mu kolege Eduarda Camavinge. Radijska postaja Cadena Cope ubrzo je javila kako Mbappe ima problema s ozljedom lijeve noge te nije poznato hoće li moći zaigrati protiv 'Građana' u srijedu.

Doznajemo: Mamić želi dovesti Brunu Petkovića! Već je povukao prvi potez

Njegov izostanak bio bi veliki udarac za Real budući da je Mbappe daleko najefikasniji igrač Reala ove sezone. Postigao je već pet pogodaka, od čega njih devet u samo pet nastupa u Ligi prvaka što iznosi 75% golova Kraljevskog kluba u tom natjecanju. Ništa manje impresivan nije ni u Primeri gdje je zabio 16 golova u isto toliko nastupa, odnosno točno polovicu Realovih pogodaka.

Ova utakmica bit će od velike važnosti i za trenera Xabija Alonsa koji je pod velikim pritiskom nakon poraza od Celte iz Viga. Mnogi španjolski mediji javljaju kako će Alonso morati spašavati posao u utakmici protiv Cityja, a čini se kako će to morati i bez igrača koji mu je 'pola-momčadi'.
Ključne riječi
ozljeda Kylian Mbappe Manchester City Real Madrid

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!