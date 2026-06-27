FOTO Jeste li primijetili kako je Sučić proslavio golčinu? To znači samo jedno

Hrvatska je u najvažnijoj utakmici na Svjetskom prvenstvu, onoj trećeg kola skupine protiv Gane, došla do ranog vodstva, a pogodak je djelo Petra Sučića koji je preciznim udarcem s dvadesetak metara pogodio mrežu i podigao tribine na noge.

Ipak, jednako kao i sam gol, pažnju je privukla i njegova proslava. Sučić je nakon pogotka uzeo loptu, stavio je ispod dresa i potom stavio palac u usta, što je mnoge navijače odmah navelo na zaključak da nogometaš na ovaj način najavljuje prinovu u obitelji.

Podsjetimo, 22-godišnji veznjak posljednjih je godina u središtu pozornosti i zbog privatnog života. Sučić se u siječnju 2026. oženio na jezeru Como u Italiji svojom dugogodišnjom partnericom, Šibenčankom Mateom Rak, studenticom Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Par svoju vezu uglavnom drži daleko od javnosti, a vjenčanje na slavnom talijanskom jezeru izazvalo je veliki interes javnosti. Nakon što je potpisao za Inter, Matea mu se pridružila u Milanu. Zbog toga je i ova proslava odmah protumačena kao moguća poruka, iako službene potvrde o tome nema.

27.06.2026., Philadelphia stadion, Philadelphia, Pennsylvania, SAD - FIFA Svjetsko prvenstvo 2026., skupina L, 3. kolo, Hrvatska - Gana. Slavlje nogometasa Hrvatske nakon pogotka Petra Sucica za vodstvo 1:0. Petar Sucic Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026. Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatska večeras od 23 sata igra ključnu utakmicu 3. kola skupine L na Svjetskom prvenstvu 2026. protiv Gane, a dvoboj u Philadelphiji odlučuje o plasmanu u nokaut-fazu turnira. Uoči posljednjih 90 minuta grupne faze sve je i dalje otvoreno – Hrvatska može završiti kao prvoplasirana, drugoplasirana ili trećeplasirana, ali i ispasti već u skupini. S druge strane, Gana je već osigurala plasman u nokaut-fazu.

Hrvatska u ovaj susret ulazi pod pritiskom rezultata, ali i s jasnom računicom: pobjeda gotovo sigurno donosi prolazak dalje, dok bi i remi mogao biti dovoljan uz rasplet ostalih utakmica. Izbornik Zlatko Dalić istaknuo je kako je fokus isključivo na igri i protivniku koji ima jasne kvalitete. “Znamo koliko je utakmica važna. Protivnik je jako dobar. Vjerujemo u ono što radimo”, rekao je Dalić, dodajući kako će Hrvatska tijekom utakmice imati i taktičke prilagodbe, posebno u defenzivnim fazama.