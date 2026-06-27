Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 5
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
Hrvatska opet vodi protiv Gane i sada smo drugi u skupini
Novinar iz Gane: Velika je mogućnost da ćemo Hrvatskoj pustiti ovu utakmicu zbog optužnice za silovanje
Neobična situacija prije utakmice: Redari nisu dozvolili Modriću da uđe na stadion
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SJAJNE VIJESTI

FOTO Jeste li primijetili kako je Sučić proslavio golčinu? To znači samo jedno

SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Mateja Papić
27.06.2026.
u 23:39

Sučić je nakon pogotka uzeo loptu, stavio je ispod dresa i potom stavio palac u usta, što je mnoge navijače odmah navelo na zaključak da nogometaš na ovaj način najavljuje prinovu u obitelji.

Hrvatska je u najvažnijoj utakmici na Svjetskom prvenstvu, onoj trećeg kola skupine protiv Gane, došla do ranog vodstva, a pogodak je djelo Petra Sučića koji je preciznim udarcem s dvadesetak metara pogodio mrežu i podigao tribine na noge.

Ipak, jednako kao i sam gol, pažnju je privukla i njegova proslava. Sučić je nakon pogotka uzeo loptu, stavio je ispod dresa i potom stavio palac u usta, što je mnoge navijače odmah navelo na zaključak da nogometaš na ovaj način najavljuje prinovu u obitelji.

Podsjetimo, 22-godišnji veznjak posljednjih je godina u središtu pozornosti i zbog privatnog života. Sučić se u siječnju 2026. oženio na jezeru Como u Italiji svojom dugogodišnjom partnericom, Šibenčankom Mateom Rak, studenticom Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Par svoju vezu uglavnom drži daleko od javnosti, a vjenčanje na slavnom talijanskom jezeru izazvalo je veliki interes javnosti. Nakon što je potpisao za Inter, Matea mu se pridružila u Milanu. Zbog toga je i ova proslava odmah protumačena kao moguća poruka, iako službene potvrde o tome nema.

SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu
27.06.2026., Philadelphia stadion, Philadelphia, Pennsylvania, SAD - FIFA Svjetsko prvenstvo 2026., skupina L, 3. kolo, Hrvatska - Gana. Slavlje nogometasa Hrvatske nakon pogotka Petra Sucica za vodstvo 1:0. Petar Sucic Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatska večeras od 23 sata igra ključnu utakmicu 3. kola skupine L na Svjetskom prvenstvu 2026. protiv Gane, a dvoboj u Philadelphiji odlučuje o plasmanu u nokaut-fazu turnira. Uoči posljednjih 90 minuta grupne faze sve je i dalje otvoreno – Hrvatska može završiti kao prvoplasirana, drugoplasirana ili trećeplasirana, ali i ispasti već u skupini. S druge strane, Gana je već osigurala plasman u nokaut-fazu.

Hrvatska u ovaj susret ulazi pod pritiskom rezultata, ali i s jasnom računicom: pobjeda gotovo sigurno donosi prolazak dalje, dok bi i remi mogao biti dovoljan uz rasplet ostalih utakmica. Izbornik Zlatko Dalić istaknuo je kako je fokus isključivo na igri i protivniku koji ima jasne kvalitete. “Znamo koliko je utakmica važna. Protivnik je jako dobar. Vjerujemo u ono što radimo”, rekao je Dalić, dodajući kako će Hrvatska tijekom utakmice imati i taktičke prilagodbe, posebno u defenzivnim fazama.

FOTO Gore tribine u Philadelphiji: Ivana Knoll ponovno ukrala pažnju izazovnim kombinacijama, atmosfera je sjajna
SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu
1/25
Ključne riječi
Petar Sučić hrvatska nogometna reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!