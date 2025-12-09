Naši Portali
NAPUŠTA MEKSIKO

Legenda Reala posvađala se s navijačima u zadnjoj utakmici za klub: 'Lavovi ne gube san zbog mišljenja ovaca'

Liga MX - Semi Final - Second Leg - Toluca v Monterrey
ELOISA SANCHEZ/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
09.12.2025.
u 09:30

Objavili su fotografiju Ramosa s prstom preko usta i napisali "Tišina, 'Pandilla' se već odmara" napisali su aludirajući na navijače Monterreya

Legendarni branič Sergio Ramos i njegov Monterrey ispali su u polufinalu doigravanja meksičkog prvenstva. Bolja je bila Toluca s 3:2 i tako završila Ramosovu epizodu u Meksiku budući da je potvrdio da mu je ovo bila zadnja utakmica u dresu Monterreya. 

Ramos je postigao i pogodak u svojoj posljednjoj utakmici, a zbog slavlje je postao predmet sprdnje za navijače Toluce s kojima se na kraju posvađao na društvenim mrežama. 39-godišnji stoper realizirao je kazneni udarac u 58. minuti kojim je smanjio zaostatak svoje momčadi na 3:1, a pogodak je proslavio tako što je pokušao utišati domaće navijače staviviši prst preko usta. 

Livaković ipak ne dolazi u Dinamo? Talijane kvare planove plavima

Toluca je odlučila iskoristiti njegovo slavlje kao priliku da se naruga protivniku. Objavili su fotografiju Ramosa s prstom preko usta i napisali "Tišina, 'Pandilla' se već odmara" napisali su aludirajući na navijače Monterreya. Njihova objava naišla je na brojne odgovore i komentare, a naposljetku je stigla i do Ramosa.


On je potom objavio usporedbu broja pratitelja na društvenim mrežama - svojih 60 milijuna naspram 600-tinjak tisuća koliko ih ima Toluca. Nekoliko minuta kasnije objavio je i fotografiju svojih brojnih trofeja i napisao: "Lavovi ne gube san zbog mišljenja ovaca."
