Dalić iznenadio stručnjake iz BiH: 'Ne mogu vjerovati da je ovo napravio, odbijam povjerovati u to'

Hrvatska večeras od 23 sata igra ključnu utakmicu 3. kola skupine L na Svjetskom prvenstvu 2026. protiv Gane, a dvoboj u Philadelphiji odlučuje o plasmanu u nokaut-fazu turnira. Uoči posljednjih 90 minuta grupne faze sve je i dalje otvoreno – Hrvatska može završiti kao prvoplasirana, drugoplasirana ili trećeplasirana, ali i ispasti već u skupini. S druge strane, Gana je već osigurala plasman u nokaut-fazu i u susret ulazi bez rezultatskog pritiska.

Hrvatskoj je za prolazak potreban pozitivan rezultat. Pobjeda gotovo sigurno vodi Vatrene dalje, dok bi i remi mogao biti dovoljan, ovisno o raspletu ostalih utakmica. Računica je jasna, ali zadatak daleko od jednostavnog, jer protivnik dolazi u dobroj formi i s jasnim taktičkim identitetom.

Uoči utakmice posebnu je pozornost izazvala odluka izbornika Zlatka Dalića u sastavu i rasporedu uloga. Najviše reakcija izazvalo je to što će Joško Gvardiol susret započeti na klupi, dok će Ivan Perišić zauzeti poziciju lijevog beka. O takvom potezu raspravljalo se i u studiju Arene Sport u Bosni i Hercegovini, gdje su analitičari otvoreno iznosili sumnje u logiku takve odluke.

“Ne mogu vjerovati da je Dalić ovo napravio”, bio je jedan od komentara u studijskoj analizi, uz dodatak da je riječ o neobičnom potezu s obzirom na profil igrača. Posebno je komentirano i to što se Perišić, kao ofenzivni igrač, spušta u defenzivnu ulogu u ovako važnoj utakmici. “Odbijam povjerovati... Čak i nisam siguran da će Perišić zaista igrati na lijevom boku. Takvog ofenzivca trošiti u obrani?! Čudno”, kazao je Zlatan Nalić, bh. trener i bivši trener tuzlanske Slobode.

Podsjetimo, izbornik Zlatko Dalić u odnosu na utakmicu protiv Paname odlučio je napraviti tri promjene u početnoj postavi. Na klupi su ostali Joško Gvardiol, Marco Pašalić i Petar Musa, dok su njihova mjesta u prvih 11 zauzeli Petar Sučić, Nikola Vlašić i Ante Budimir.

Dalić je u izjavi za HRT prije utakmice objasnio zbog čega se odlučio na te promjene. "Znamo koliko nam je ova utakmica bitna. Napravili smo tri promjene, Perišić umjesto Gvardiola jer je u ovom trenutku koncentriraniji, a Gana tamo ima Semenya koji je jako brz. Imamo tri ofenzivna vezna prema naprijed, Baturinu, Sučića i Vlašića. Sva trojica mogu tražiti uzak prostor. Budimir je pun samopouzdanja. Kad se budemo branili, Sučić će pomagati u fazi obrane s Modrićem i Kovačićem. Znamo što je cilj - proći skupinu", rekao je Dalić.