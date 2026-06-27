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'ČUDNO'

Dalić iznenadio stručnjake iz BiH: 'Ne mogu vjerovati da je ovo napravio, odbijam povjerovati u to'

SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Mateja Papić
27.06.2026.
u 23:28

Uoči utakmice posebnu je pozornost izazvala odluka izbornika Zlatka Dalića u sastavu i rasporedu uloga. Najviše reakcija izazvalo je to što će Joško Gvardiol susret započeti na klupi, dok će Ivan Perišić zauzeti poziciju lijevog beka.

Hrvatska večeras od 23 sata igra ključnu utakmicu 3. kola skupine L na Svjetskom prvenstvu 2026. protiv Gane, a dvoboj u Philadelphiji odlučuje o plasmanu u nokaut-fazu turnira. Uoči posljednjih 90 minuta grupne faze sve je i dalje otvoreno – Hrvatska može završiti kao prvoplasirana, drugoplasirana ili trećeplasirana, ali i ispasti već u skupini. S druge strane, Gana je već osigurala plasman u nokaut-fazu i u susret ulazi bez rezultatskog pritiska.

Hrvatskoj je za prolazak potreban pozitivan rezultat. Pobjeda gotovo sigurno vodi Vatrene dalje, dok bi i remi mogao biti dovoljan, ovisno o raspletu ostalih utakmica. Računica je jasna, ali zadatak daleko od jednostavnog, jer protivnik dolazi u dobroj formi i s jasnim taktičkim identitetom.

Uoči utakmice posebnu je pozornost izazvala odluka izbornika Zlatka Dalića u sastavu i rasporedu uloga. Najviše reakcija izazvalo je to što će Joško Gvardiol susret započeti na klupi, dok će Ivan Perišić zauzeti poziciju lijevog beka. O takvom potezu raspravljalo se i u studiju Arene Sport u Bosni i Hercegovini, gdje su analitičari otvoreno iznosili sumnje u logiku takve odluke.

“Ne mogu vjerovati da je Dalić ovo napravio”, bio je jedan od komentara u studijskoj analizi, uz dodatak da je riječ o neobičnom potezu s obzirom na profil igrača. Posebno je komentirano i to što se Perišić, kao ofenzivni igrač, spušta u defenzivnu ulogu u ovako važnoj utakmici. “Odbijam povjerovati... Čak i nisam siguran da će Perišić zaista igrati na lijevom boku. Takvog ofenzivca trošiti u obrani?! Čudno”, kazao je Zlatan Nalić, bh. trener i bivši trener tuzlanske Slobode.

Podsjetimo, izbornik Zlatko Dalić u odnosu na utakmicu protiv Paname odlučio je napraviti tri promjene u početnoj postavi. Na klupi su ostali Joško Gvardiol, Marco Pašalić i Petar Musa, dok su njihova mjesta u prvih 11 zauzeli Petar Sučić, Nikola Vlašić i Ante Budimir.

Dalić je u izjavi za HRT prije utakmice objasnio zbog čega se odlučio na te promjene. "Znamo koliko nam je ova utakmica bitna. Napravili smo tri promjene, Perišić umjesto Gvardiola jer je u ovom trenutku koncentriraniji, a Gana tamo ima Semenya koji je jako brz. Imamo tri ofenzivna vezna prema naprijed, Baturinu, Sučića i Vlašića. Sva trojica mogu tražiti uzak prostor. Budimir je pun samopouzdanja. Kad se budemo branili, Sučić će pomagati u fazi obrane s Modrićem i Kovačićem. Znamo što je cilj - proći skupinu", rekao je Dalić.

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SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu
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Ključne riječi
Joško Gvardiol SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija Zlatko Dalić

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