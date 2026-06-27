VIDEO Baklje 'zapalile' Trg bana Jelačića, pogledajte ludo slavlje nakon Sučićevog gola!

Hrvatska je u 3. kolu skupine L Svjetskog prvenstva 2026. u Philadelphiji povela 1:0 protiv Gane, a junak utakmice je Petar Sučić, koji je u 31. minuti snažnim udarcem s oko 20 metara pogodio lijevi kut ganskog gola. Pogodak je doveo do potpunog ludila na Trgu bana Jelačića, a atmosferu pogledajte u videu Večernjeg lista.

Nakon nešto opreznijeg početka, Hrvatska je imala nekoliko dobrih situacija, a najbliže pogotku prije vodstva bio je Nikola Vlašić koji je pogodio stativu u 17. minuti. Gana je do prvih ozbiljnijih pokušaja došla tek sredinom prvog poluvremena, ali bez promjene rezultata. Pogodak je stigao nakon dobre kombinacije na lijevoj strani i asistencije Matea Kovačića, a Sučić je iskoristio prostor i precizno pogodio lijevi kut ganskog gola. Nakon vodećeg gola Hrvatska je preuzela kontrolu i mirno je privela prvo poluvrijeme kraju. Tekstualni prijenos utakmice možete pratiti ovdje.

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Utakmica ima poseban značaj: Gana je već osigurala prolazak u nokaut-fazu, ali joj je ostvareni rezultat bitan za plasman u skupini, dok je za Hrvatsku situacija pred posljednje kolo bila potpuno otvorena: moguć je bio završetak na prvom, drugom ili trećem mjestu, ali i ispadanje, ovisno o ishodu. Osim samog gola, pažnju je privukla i Sučićeva proslava. Naime, nakon pogotka stavio je loptu ispod dresa, a zatim prst u usta, što je gesta koju su navijači odmah povezali s mogućom najavom prinove u obitelji. Sučić se u siječnju 2026. oženio na jezeru Como svojom dugogodišnjom partnericom, Šibenčankom Mateom Rak, studentkinjom Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Par svoju vezu uglavnom drži podalje od javnosti, no vjenčanje na poznatom talijanskom jezeru izazvalo je veliko zanimanje. Nakon Sučićevog potpisa za Inter Matea mu se pridružila u Milanu. Iako službene potvrde nema, proslava je odmah protumačena kao moguća poruka sretnih vijesti u obitelji hrvatskog reprezentativca.