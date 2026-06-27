Ivan Perišić protiv Gane ušao u društvo besmrtnih: Stao uz bok Maradoni

Međutim, uz taktičke odluke, večer za Perišića ima i veliko individualno značenje. Ovim nastupom upisuje svoj 20. nastup na svjetskim prvenstvima , čime je dodatno učvrstio svoj status jednog od najvažnijih igrača ove generacije. Posebno je impresivno što je svih 20 utakmica na Mundijalima započeo od prve minute.

Ovim impresivnim nizom Ivan Perišić ušao je u elitno društvo svjetskog nogometa. Među igračima u polju, u povijesti Svjetskih prvenstava samo su tri legende upisale više nastupa u početnoj postavi od njega. Riječ je o Paolu Maldiniju s 23 nastupa te Diegu Maradoni i Uweu Seeleru koji su ih skupili po 21. Perišić se tako večeras svrstao uz bok tim velikanima, a do izjednačenja Maldinijeva rekorda nedostaju mu još tri utakmice u startnoj postavi na svjetskim prvenstvima.

27.06.2026., Philadelphia stadion, Philadelphia, Pennsylvania, SAD - FIFA Svjetsko prvenstvo 2026., skupina L, 3. kolo, Hrvatska - Gana. Ante Budimir, Martin Baturina, Mateo Kovacic i Ivan Perisic Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026. Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Perišić je, da podsjetimo, rođen 2. veljače 1989. u Splitu. Igra na poziciji krilnog napadača, a po potrebi može pokriti i više uloga u veznom redu i obrani. Dugogodišnji je član hrvatske reprezentacije, za koju je debitirao 2011. godine, te je nastupao na više europskih i svjetskih prvenstava. Jedan je od ključnih igrača generacije koja je igrala finale Svjetskog prvenstva 2018. u Rusiji te osvojila treće mjesto na SP-u 2022. godine. Na klupskoj razini igrao je za više europskih klubova, uključujući Borussia Dortmund, Wolfsburg, Inter i Bayern München, s kojim je osvojio i Ligu prvaka.

Hrvatska večeras od 23 sata igra ključnu utakmicu 3. kola skupine L na Svjetskom prvenstvu 2026. protiv Gane, a dvoboj u Philadelphiji odlučuje o plasmanu u nokaut-fazu turnira. Uoči posljednjih 90 minuta grupne faze sve je i dalje otvoreno – Hrvatska može završiti kao prvoplasirana, drugoplasirana ili trećeplasirana, ali i ispasti već u skupini. S druge strane, Gana je već osigurala plasman u nokaut-fazu.

Hrvatska u ovaj susret ulazi pod pritiskom rezultata, ali i s jasnom računicom: pobjeda gotovo sigurno donosi prolazak dalje, dok bi i remi mogao biti dovoljan uz rasplet ostalih utakmica. Izbornik Zlatko Dalić istaknuo je kako je fokus isključivo na igri i protivniku koji ima jasne kvalitete. “Znamo koliko je utakmica važna. Protivnik je jako dobar. Vjerujemo u ono što radimo”, rekao je Dalić, dodajući kako će Hrvatska tijekom utakmice imati i taktičke prilagodbe, posebno u defenzivnim fazama.