Evo s kim Hrvatska ide u nokaut-fazu ako zadrži prvo mjesto u skupini

Hrvatska nogometna reprezentacija vodi 1:0 protiv Gane na poluvremenu utakmice 3. kola skupine L Svjetskog prvenstva 2026. u Philadelphiji, a ujedno je i preuzela vrh ljestvice skupine. Pogodak odluke za sada je postigao Petar Sučić u 31. minuti, kada je snažnim udarcem s više od 20 metara pogodio mrežu i donio Hrvatskoj prednost. Prije toga, Hrvatska je imala dobru priliku u 17. minuti kada je Nikola Vlašić pogodio vratnicu.

U drugom susretu skupine Engleska i Panama igraju bez pogodaka, pa takav rasplet trenutačno gura Hrvatsku na prvo mjesto ljestvice. Hrvatska sada ima šest bodova, Engleska pet, Gana četiri, dok je Panama bez bodova. Gana je u prvom dijelu zaprijetila tek u završnici poluvremena, kada je Semenyo iskosa pucao pored vratnice, što je ujedno bila i njihova najbolja prilika.

Ako Hrvatska zadrži prvo mjesto u skupini, u osmini finala igrala bi protiv drugoplasiranog iz skupine – najizglednije Senegala ili DR Konga, ovisno o ishodu njihova međusobnog raspleta. Tekstualni prijenos utakmice Vatrenih možete pratiti ovdje.