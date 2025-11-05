Slavni Hrvat bio je izbjeglica, a pio je i pušio dvije kutije dnevno. Ova osoba promijenila je sve

Nezaboravni ''zlatni repić'' hrvatskog nogometa Dado Pršo prije 20-tak godina oduševljavao je javnost svojim nastupima za vatrene, nastupio je na Euru u Portugalu te Mundijalu u Njemačkoj i upisao se u povijest reprezentacije s devet golova. Međutim, njegova uspješna karijera bila je puna uspona i padova. Danas Pršo slavi 51. rođendan, a svi ga se rado sjećamo po njegovoj borbenosti i onom golu Slovencima za plasman na Euro u Portugalu.

Kada je započeo rat, otišao je u Rouen na sjeveru Francuske, a roditelji su se preselili u Bačku Topolu. On je s 19 godina došao u francuski grad Rouen kao izbjeglica, ali nije znao ni jednu riječ francuskog jezika. Radio je kao automehaničar, a povremeno je i konobario kako bi preživio.

Pušio je više od dvije kutije cigareta dnevno, svaku večer pio bi pivo i rakiju u jednom od kafića u blizini svojeg malenog stana. Kao i drugi radnici, svoje probleme otpuhivao je u dimu cigareta, a prilikom jednog posjeta lokalnom kafiću upoznao je mladu Francuskinju Caroll koja mu je promijenila život iz temelja. Pršo je smršavio 20 kilograma, smanjio pušenje i vikende počeo ponovno provoditi na nogometnom igralištu umjesto za šankom.

Dok je igrao za četvrtoligaša, zapazio ga je skaut Monaca te ga je doveo u klub, neko vrijeme je proveo na posudbi u Ajacciu i tamo je bio odličan. Vratio se u Kneževinu te trpao golove kao na traci, zaigrao je i u Ligi prvaka te Deportivu zabio četiri pogotka i izjednačio rekord Inzaghija i Van Bastena, a kasnije je taj doseg nadmašio samo Leo Messi koji je poentirao pet puta.

Karijeru je nakon Monaca nastavio u škotskom Rangersu gdje je postao ljubimac navijača, ali prilikom jednog liječničkog pregleda otkrivena mu je dislokacija kosti u desnoj nozi. Morao je ići na operaciju u kojoj su mu morali slomiti kosti kako bi ih ponovno mogli namjestiti. Pršo je rekao kako je tada morao ponovno naučiti hodati.