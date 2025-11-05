Naši Portali
KULTNI VATRENI

Slavni Hrvat bio je izbjeglica, a pio je i pušio dvije kutije dnevno. Ova osoba promijenila je sve

05.11.2025.
"U Hajduku nije mogao igrati, nisu ga željeli. Činilo se kako je zadnja šansa za nogometnom karijerom propala kada je počeo rat. Otišao je u Francusku", napisao je o Dadi Prši goal.com

Nezaboravni ''zlatni repić'' hrvatskog nogometa Dado Pršo prije 20-tak godina oduševljavao je javnost svojim nastupima za vatrene, nastupio je na Euru u Portugalu te Mundijalu u Njemačkoj i upisao se u povijest reprezentacije s devet golova. Međutim, njegova uspješna karijera bila je puna uspona i padova. Danas Pršo slavi 51. rođendan, a svi ga se rado sjećamo po njegovoj borbenosti i onom golu Slovencima za plasman na Euro u Portugalu.

Kada je započeo rat, otišao je u Rouen na sjeveru Francuske, a roditelji su se preselili u Bačku Topolu. On je s 19 godina došao u francuski grad Rouen kao izbjeglica, ali nije znao ni jednu riječ francuskog jezika. Radio je kao automehaničar, a povremeno je i konobario kako bi preživio.

Pušio je više od dvije kutije cigareta dnevno, svaku večer pio bi pivo i rakiju u jednom od kafića u blizini svojeg malenog stana. Kao i drugi radnici, svoje probleme otpuhivao je u dimu cigareta, a prilikom jednog posjeta lokalnom kafiću upoznao je mladu Francuskinju Caroll koja mu je promijenila život iz temelja. Pršo je smršavio 20 kilograma, smanjio pušenje i vikende počeo ponovno provoditi na nogometnom igralištu umjesto za šankom. 

Dok je igrao za četvrtoligaša, zapazio ga je skaut Monaca te ga je doveo u klub, neko vrijeme je proveo na posudbi u Ajacciu i tamo je bio odličan. Vratio se u Kneževinu te trpao golove kao na traci, zaigrao je i u Ligi prvaka te Deportivu zabio četiri pogotka i izjednačio rekord Inzaghija i Van Bastena, a kasnije je taj doseg nadmašio samo Leo Messi koji je poentirao pet puta. 

Karijeru je nakon Monaca nastavio u škotskom Rangersu gdje je postao ljubimac navijača,  ali prilikom jednog liječničkog pregleda otkrivena mu je dislokacija kosti u desnoj nozi. Morao je ići na operaciju u kojoj su mu morali slomiti kosti kako bi ih ponovno mogli namjestiti. Pršo je rekao kako je tada morao ponovno naučiti hodati. 

Kockasti
Kockasti
20:02 05.11.2025.

Miladin je inace staro hrvatsko ime

Kupnja