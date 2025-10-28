Naši Portali
SKUPLJA SE NOVAC

Serena Williams, Shakira i Ivanka Trump u FIFA-inom projektu

US Open - Serena Williams Wins Her Second Round
Charles Guerin
VL
Autor
Hina
28.10.2025.
u 07:17

Pokrenut ranije ove godine, FIFA-in Globalni fond za građansko obrazovanje ima za cilj prikupiti 100 milijuna američkih dolara za proširenje pristupa obrazovanju i nogometu za djecu diljem svijeta.

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) imenovala je Upravni odbor obrazovnog projekta vrijednog 100 milijuna dolara u kojem su između ostalih i legendarna američka tenisačica Serena Williams, pjevačica Shakira, te kćer američkog predsjednika Donalda Trumpa, Ivanka.

Pokrenut ranije ove godine, FIFA-in Globalni fond za građansko obrazovanje ima za cilj prikupiti 100 milijuna američkih dolara za proširenje pristupa obrazovanju i nogometu za djecu diljem svijeta.

Djelomično će se financirati od prodaje ulaznica za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Naime, od sveke prodane ulaznice jedan dolar će ići u fond. U Upravnom odboru su i brazilski nogometaš Kaka, pjevač The Weeknd i glumac Hugh Jackman.

"Nogomet ujedinjuje svijet, a danas to jedinstvo koristimo kako bismo ostavili trajan utjecaj i izvan terena," kazao je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino.

Prijave su sada otvorene za organizacije koje traže bespovratna sredstva za programe obrazovanja na lokalnoj razini, obrazovanja u zajednici i nogometa.

"Iz prve ruke sam vidio moć koju nogomet ima u stvaranju prilika za djecu diljem svijeta i ključno je da nastavimo s tim radom. Sudjelovao sam u programu FIFA Nogomet za škole od njegovog početka, na terenu sam iskusio koliko je moćan i strastveno sam oduševljen mogućnostima koje proizlaze iz kombiniranja nogometa i obrazovanja," dodala je brazilska legenda Kaka.

Ključne riječi
svjetsko prvenstvo FIFA

