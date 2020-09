Senegalski napadač Matar Dieye pojačao Goricu

Senegalski napadač Matar Dieye (22) pojačao je hrvatskog prvoligaša Goricu, s kojom je potpisao ugovor do ljeta 2023. godine i bit će na raspolaganju treneru Valdasu Dambrauskasu u nastavku sezone, objavljeno je u četvrtak na internetskom portalu HNK Gorice.

Matar Dieye ističe da je prije konačne odluke razgovarao sa svojim sunarodnjakom Cherifom Ndiayeom, koji je nedavno iz Gorice otišao na posudbu u turski Göztepe.

"Prije konačne odluke razgovarao sam Cherifom Ndiayeom. On mi je rekao lijepe stvari o klubu, gradu, suigračima, stručnom stožeru, a upoznao me malo i sa hrvatskom ligom. Naravno da sam išao i pogledati isječke, neke utakmice, tako da mogu reći da znam što me čeka. Sviđa mi se što je u ligi puno tehnički jakih igrača, vjerujem da ću se svojim stilom igre dobro uklopiti u ono što Gorica igra. Sretan sam što je konačno sve završeno i spreman sam od prve sekunde davati sve od sebe i pokušati pomoći momčadi", izjavio je Matar Dieye, koji je u Goricu stigao kao slobodan igrač nakon što je raskinuo ugovor s ukrajinskim prvoligašem Olimpikom iz Donjecka.

Matar Dieye ističe kako mu je omiljeni igrač belgijski reprezentativac Romelu Lukaku.

"Imao sam 16 godina kad sam došao u Europu, u talijansku Vicenzu, a potom sam otišao na posudbu u torinski Juventus. Igrao sam tamo za mladu momčad, a trener nam je bio Fabio Grosso. Na kraju sam se vratio u Vicenzu, pa već nakon jedne polusezone potpisao za Torino. Na kraju sam završio u Ukrajini, gdje sam igrao za Karpaty i Olimpik iz Donjecka", kazao je Matar Dieye.