Rafael Nadal zgrožen onim što su mu napravili u Parizu: Pa to je nečuveno!

KONFERENCIJSKA LIGA

Euforija u Splitu: Poljud je rasprodan, a riječi protivnika jasno govore što je večeras glavni cilj

Ne znam nikoga da želi izgubiti utakmicu. Ako nađete trenera koji će vam to kazati mislim da je to s**nje. To je dio utakmice. Kad vidimo da su bolji od nas pljeskat ćemo im, ali cijeli smisao igre je pobijediti - rekao je trener kluba s Farskih Otoka