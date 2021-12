Rađa u suzama o smrti velikog prijatelja: Dobričina koja je najmanje zaslužila ovako otići

Vlažnih obraza našim pozivom zatekli smo prijatelja preminulog Gorana Sobina - Dina Rađu.

- Plakao sam cijelo jutro. Goran je bio jedan od najboljih ljudi koje sam ikada upoznao. Dobričina koja je najmanje zaslužila da ovako ode i to me jako pogodilo. Živio je povučeno, nije ga bilo u javnom životu, nije ni na utakmice dolazio. Brod, ribarenje, njegov vrt i masline, to je bio njegov svijet.

Tabak: Igrač za velike utakmice

I o suigraču Sobinu, Rađa je birao riječi:

- Vrlo zahvalan suigrač koji je radio prljave poslove. On je uvijek čuvao suparničke igrače koji su bili fizički snažniji. On je obavljao te prljave poslove za sve nas. Bio je fajter koji se nije bojao nikoga. Dobri duh svlačionice koji se nikad nije eksponirao. Nije volio medije, nije želio biti zvijezda, a bio je tako bitan dio naše trofejne momčadi.

S Goranom je klupske boje dijelio još jedan bivši NBA igrač - Žan Tabak - koji je svoje misli o pokojnom suigraču ovako sažeo:

- Timski igrač, veliki radnik, igrač za velike utakmice. Njegov veliki radni kapacitet dolazio je najviše do izražaja u velikim utakmicama. Kao suigrač, jako dobra osoba, nenametljiv. Ni da hoću ne mogu o njemu reći ništa negativno. Svi mi koji smo proveli neko vrijeme uz njega o njemu možemo govoriti samo najbolje. Zadovoljstvo je bilo dijeliti svlačionicu s jednom takvom osobom.