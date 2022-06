Panika u Francuskoj, izbornika se udara iz svih oružja: Donosi upitne odluke

Liga nacija natjecanje je koje mnogi smatraju suvišnim, koje je igračima sada došlo nakon završetka prvenstvene sezone kada su i sami iscrpljeni i mnogi od njih već su javno rekli da nemaju volje igrati ovaj turnir. No, mora se priznati da i u takvom natjecanju imamo sjajne dvoboje. Francuska i Hrvatska sastaju se danas od 20.45 sati i par je to kojeg se sjećamo iz finala Svjetskog prvenstva 2018. godine.

Izbornikova krivica

Izbornik vatrenih Zlatko Dalić i izbornik Francuske Didier Deschamps uoči početka natjecanja bili su u istoj situaciji. Obojici su preminuli očevi, morali su napuštati kamp, morali su biti na sprovodima pa se vraćati voditi svoje dečke. I Hrvatska i Francuska u prvim su mečevima Lige nacija pretrpjele poraze. Francuska je u prvom kolu izgubila 1:2 od Danske.

Portal sports.fr taj poraz predbacuje izborniku:

– Ovim neuspjehom Didier Deschamps vidi da su neki od njegovih izbora dovedeni u pitanje, posebice onaj da nije zvao Oliviera Girouda.

No, veći je problem što su se u toj utakmici trikolorima ozlijedili Kylian Mbappé i Raphaël Varane.

Što se Mbappéa tiče, njegovo koljeno trebalo bi biti u redu, pišu tako francuski mediji koji su ovog vikenda uglavnom bili okupirani finalima Roland Garrosa, a nešto manje ovom utakmicom.

Lijevo koljeno mladog napadača PSG-a će zacijeliti. On je navodno doputovao u Hrvatsku s reprezentacijom, ali vjerojatno će propustiti dvoboj s vatrenima u Splitu. Nakon toga bi trebao zaigrati protiv Austrije i u još jednom dvoboju s Hrvatskom, tvrdi tako francuski L’Équipe.

Što se Varanea, koji je ozlijedio tetivu, tiče, Le Parisien navodi:

– Prema našim informacijama, za Varaneovu ozljedu potrebno je najmanje dva tjedna odmora. Pod ovim uvjetima nemoguće je nastaviti natjecanje.

Raphaëla je zamijenio Ibrahima Konaté. Deschamps je pozvao tog 23-godišnjeg stopera Liverpoola.

A L’Équipe piše o tome kako će Francuska istrčati s “obnovljenom i renoviranom obranom protiv Hrvatske”.

Nije umor kriv

Igrači su svjesni da ih čeka težak zadatak:

– Razočaravajuće je znati okus poraza. No, bolje da smo izgubili u ovom prvom meču nego kasnije na turniru, čak i ako ćemo sada morati juriti bodove – osvrnuo se na poraz od Danske vratar Hugo Lloris pa dodao:

– Nije do umora, ne možemo se skrivati iza izgovora. Štoviše, vidjeli smo dobro organiziranu momčad koja je imala prilike do kraja utakmice. Sada moramo pobijediti u Hrvatskoj.

Dobro je za Francuze što će ih s klupe voditi Deschamps koji je propustio dvoboj s Danskom zbog smrti oca. Momčad je vodio njegov asistent Guy Stephan.

