Ovo su razlozi zašto vatreni ne moraju strahovati na Euru. Modrić će u stilu demantirati skeptike

Kuglice u Hamburgu nisu baš bile sretne za Dalića i njegove igrače, skupina B u kojoj su Hrvatska, Španjolska, Italija i Albanija s pravom je prozvana "skupinom smrti". Uostalom, u njoj su aktualni europski prvak (Italija), aktualni osvajač Lige nacija (Španjolska) te brončani s posljednjeg Svjetskog prvenstva (Hrvatska). A ni Albaniju ne treba podcijeniti, jer 62. reprezentacija s Fifine ljestvice u velikom je naletu. Uostalom, izabranici brazilskog stručnjaka Sylvinha na Euro su se plasirali s prvog mjesta skupine, iza sebe ostavivši Češku, Poljsku, Moldaviju i Farske Otoke, pritom izgubivši samo jednu od osam utakmica.

GALERIJA Hrvatska izvukla tešku skupinu s Italijom i Španjolskom

No Hrvatska se nikoga ne smije bojati, predstojeće Europsko prvenstvo igrat ćemo u domaćinskim uvjetima pred nekoliko desetaka tisuća hrvatskih navijača na svakoj utakmici. Ovo je, nesumnjivo, zbog brojnih Hrvata u Njemačkoj najiščekivaniji Euro u povijesti naše reprezentacije.

Italiju su iz posljednje jakosne skupine svi željeli izbjeći, no gledamo li u prošlost, ako je itko hrvatska mušterija, onda su to Talijani. Naime, protiv njih smo igrali čak osam puta, a nijednom nismo izgubili (tri pobjede, pet neodlučenih rezultata). Sa Španjolskom imamo negativan niz, ali posljednje dvije utakmice pokazale su da smo izjednačeni s njima. Jer, na prošlom Euru furija nas je u osmini finala pobijedila tek nakon jedanaesteraca, dok smo u nedavnom finalu Lige nacija pokleknuli tek nakon raspucavanja jedanaesteraca.

VEZANI ČLANCI:

Španjolska prolazi smjenu generacije, nije to više momčad od koje su godinama svi strahovali, pa ne treba ni Hrvatska. Hrvatska je na svojih šest europskih prvenstava (1996., 2004., 2008., 2012., 2016., 2021.) odigrala ukupno 22 utakmice. Dva puta bila je u četvrtfinalu (1996., 2008.), ima ukupno devet pobjeda, pet neodlučenih i osam poraza. Zlatko Dalić s Hrvatskom bio je na Euru 2021. godine, na kojemu je prošao skupinu, ali onda u dramatičnoj utakmici osmine finala u Kopenhagenu bio poražen od Španjolske s 3:5.

Pomalo nestvarno, ali Hrvatska u dosadašnjih šest nastupa na europskim prvenstvima nikada nije ostvarila pobjedu u nokaut-fazi natjecanja. Neka Dalić, Modrić i ostatak vatrenog društva sruše i to prokletstvo. Sigurni smo da će do ljeta Dalić i njegov stožer ispraviti manjkavosti iz kvalifikacija i da će Hrvatska biti među kandidatima za medalju u Njemačkoj. Ovaj je Euro gotovo sigurno posljednje veliko natjecanje za Luku Modrića, 38-godišnji hrvatski kapetan stoga se želi u velikom stilu oprostiti s reprezentacijom i sigurni smo da u Njemačkoj ima samo jedan cilj – odvesti Hrvatsku do europske medalje, kakvog god ona sjaja bila.

VEZANI ČLANCI:

A tako će još jednom demantirati skeptike koji tvrde da je njegova najveća čarolija, zbog godina koje nosi na leđima, ipak nestala. Odmah nakon ždrijeba ugledni Bleacher report grafikama je predstavio sve glavne zvijezde skupina, a u našoj skupini A kapetana Hrvatske prikazali su u invalidskim kolicima, aludirajući na njegovih 38 godina.

Neka se šale, ali Modrić je i s 38 godina ponajbolji veznjak svijeta, itekako potreban u Realu te nezamjenjiv u Hrvatskoj. Jer još se nije rodio igrač koji je s toliko žara nastupao za reprezentaciju i tu svoju strast prenosio na reprezentativne suigrače. Doveo nas je do tri velike medalje (srebro i bronca na SP-ima, srebro u Ligi nacija) kada to nitko nije očekivao, sigurni smo da može i do četvrte. A onda, neka ode u zasluženu reprezentativnu mirovinu kao uvjerljivo najveći vatreni svih vremena.