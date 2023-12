Jedna je utakmica Hrvatima najbliža: Ulaznice već u prodaji. Završni rok za prijavu se bliži

Hrvatska reprezentacija je saznala datume utakmica i gradove u kojima će igrati na Europskom prvenstvu idućeg ljeta u Njemačkoj. Vatreni će svoj put na Euru otvoriti drugog dana prvenstva, točnije 15. lipnja, protiv moćne reprezentacije Španjolske na Olimpijskom stadionu u Berlinu koji broji kapacitet od 74.461 mjesta.

Gradovi međusobno blizu

Nije to prvi put da Hrvatska igra na velikom natjecanju na tom stadionu. Naši reprezentativci su tamo igrali prvu utakmicu grupne faze Svjetskog prvenstva 2006. godine kad nas je velebni Brazil porazio s 1:0. Iako se nadamo da će rezultat protiv Španjolaca biti drukčiji nego taj iz 2006. godine protiv Brazilaca, bilo bi lijepo ponoviti nevjerojatnu podršku navijača koju su naši reprezentativci imali prije 17 godina na Mundijalu.

Sve tri utakmice izabranici Zlatka Dalića će igrati u sjevernom dijelu Njemačke, pa je tako druga utakmica u najsjevernijem gradu u kojem će se Euro igrati, Hamburgu. Protiv Albanije ćemo u blizini njemačke granice s Danskom 19. rujna igrati na Volkspark stadionu na čije tribine može stati 52.245 gledatelja.

Utakmica trećeg kola će biti najbliža našim navijačima koji će iz Hrvatske htjeti doputovati na utakmicu, a održat će se nešto južnije i istočnije, točnije u Leipzigu. Tamo će vatreni 24. lipnja na stadionu RB Leipziga, na koji stane 42.959 gledatelja, igrati protiv branitelja naslova europskog prvaka Italije.

Iako su lokacije spomenutih stadiona poprilično dalje od, među navijačima, toliko željenih Münchena ili Stuttgarta, dobra stvar je što su svi gradovi međusobno gledano poprilično blizu pa tako za utakmice grupne faze našim navijačima neće biti potrebno mijenjati smještaj.

Ulaznice u prodaji do 12. 12.

Podsjetimo, ulaznice za Europsko prvenstvo su u prodaji za navijače svih reprezentacija koje su se kvalificirale u suradnji s nacionalnim savezima, a do njih možete doći putem registracije i prijave za ulaznicu na službenom portalu Uefe. Proces prijava traje do 12. prosinca, a Uefa će mailom obavijestiti sve prijavljene jesu li uspjeli doći do vrijednih ulaznica ili ne.

