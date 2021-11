Ovo boli: Prvi poraz Hrvatske od Finske udaljio nas od Svjetskog prvenstva

U zao čas doživjela je hrvatska muška košarkaška reprezentacija prvi poraz od Finske. U utakmici igranoj u Espoou, gradu naslonjenom na Helsinki, Finci su pobijedili Hrvate sa 77:71. Drugi je to poraz naših na startu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo od kojeg smo zakoračili dva koraka unazad.

Nakon što su Finci poveli sa 12:7, uz pet koševa iz drugog napada, naši su napravili seriju od 8:0 i uz šest koševa u nizu centra Brankovića poveli sa 15:12. A 216 centimetara visoki Cibonin centar bio je i najbolji hrvatski strijelac u prvih 20 minuta pa ostaje dojam da je šteta što je na parketu proveo samo sedam i pol minuta.

A da je hrvatski izbornik Veljko Mršić pokušavao ostvariti dominaciju na centarskim pozicijama bilo je vidljivo i po njegovim rotacijama. Krenuo je na petici s Marićem, potom pokušao s ljevorukim Bundovićem a na koncu se najučinkovitiji pokazao najmlađi među njima - Branković.

Ono što je u prvom poluvremenu nedostajalo hrvatskoj momčadi bio je šut za tricu a pogođena je samo jedna (Badžim), iz osam pokušaja. S druge strane, Finci su uputili više trica (15) nego dvica (12) a s dalekometnih pozicija gađali su za 40 posto (6-15).

U nastavak susreta Mršić je krenuo sa tri cibosa, Drežnjakom, Brankovićem i Prkačinom koji je u prvom dijelu igrao samo šest minuta. Nažalost, finska dalekometna paljba nije posustala. Krenuli su sa tricama Salina, Koponena i dvije Huffa i otišli na "plus 10" (53:43). Bila je prvi put u utakmici dvoznamenkasta prednost jedne od momčadi do koje su Finci došli uz deset ubačenih trica a mogli su otići i na "plus 13" da je Salin pogodio otvorenu tricu.

- Rekli smo da su šuteri, posebice Huff, Koponen i Salin i da im ne smijete dozvoliti tricu. Tjerate ih u prodor - upozoravao je Mršić koji je očajnički tražio petorku koja će funkcionirati ali ju nije pronašao.

Doduše, krajem treće i početkom četvrte četvrtine naši su spuštali loptu na Bundovića koji je u drugom dijelu zabio 11 koševa. Nažalost, upravo je Bundović napravio prekršaj u napadu nakon što je domaćinima suđena nesportska pa prilika za vodstvo nije iskorištena.

Štoviše, u tom razdoblju smo ponovo prodali loptu ničim izazvani, a Marčinković je promašio zicer pa su se domaćini opet odvojili tricom Salina. Zapravo, kada god je trebalo odigrati strpljivo i mudro naši bi nešto zbrzali i prokockali priliku za vodstvo. No, naši su do njega ipak došli - prvog u nastavku - na ulasku u 39. minutu preko Bundovića.

Nažalost, bilo je to i posljednje hrvatsko vodstvo jer su kontrolu nad završnicom preuzeli domaćini i to uz dosta sreće. Naime, nakon što su naši u oba slučaja obranili koš Fincima su odbijene lopte dolazile u ruke pa su u posljednjih minutu i pol zabili dvije otvorene trice (Mahxuni, Salin) a dok se još nešto moglo učiniti (25 sekundi prije kraja) Marčinković je promašio otvorenu tricu - bio je to 14. hrvatski dalekometni promašaj - i priči je bio kraj.

I svekukupno gledano, presudile su trice kojih su domaćin ispalili više nego dvica (21), a od njih 35 ubacili su ih 14. Kada se tih finskih tricaških 40 posto usporedi s hrvatskih 22 posto (4 od 18) onda je posve jasno da mi doista nismo imali dovoljne šuterske kvalitete za dobiti ovakvu utakmicu.

Kod domaćina prednjačili su Maxhuni (15 koševa), Huff (14), Valtonen (12) i Jantunen (10) dok su dvoznamenkasti kod Hrvatske bili Bundović (16), Branković (10) i Perković (10).