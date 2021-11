Hrvatska odlazi na vruć finski teren: 'Dvorana će biti puna, očekuja nas zahtjevna utakmica'

Koliko vrijedi onaj otpor naših košarkaša europskim prvacima Slovencima, znat ćemo u nedjelju nakon utakmice Finske i Hrvatske (18 sati). Obje su vrste doživjele poraz na startu (Finci kod Šveđana), a jedna će u Helsinkiju doživjeti i drugi, što će za nju biti trauma.

A pobijediti Fince na njihovu parketu, a njihov je teren za gosta uvijek vruć, neće biti nimalo jednostavno. Uostalom, Finska je momčad dugo na okupu, za razliku od hrvatske družine, koja se prvi put okupila u ovom sastavu.

Predvođeni veteranima, bekovima Koponenom (33) i Salinom (30), Finci se sada uzdaju i u tri mlada i potentna igrača kao što su branič Maxhuni (239 te krila Jantunen (21) i Valtonen (22). Stoga Mršić ovako razmišlja o suparnicima:

– Zacijelo nas očekuje zahtjevna utakmica, a koliko čujemo, i dvorana će biti puna. Uostalom, Finska i na europskim prvenstvima uvijek ima jaku podršku s tribina.

U Finsku je otputovalo 14 igrača, a onih 12 koji će danas zaigrati Mršić je izabrao sinoć nakon treninga. U petak je bilo neizvjesno hoće li na put uopće krenuti Lovro Gnjidić, koji je protiv Slovenije iščašio prst, no pregled je pokazao da ništa nije slomljeno i Cibonin razigravač normalno je trenirao. A upravo nam taj igrač može dati ono što ovoj momčadi nedostaje, a to je okomitost, da više prodire i sam zabija jer on to svojim driblingom i prvim korakom može. Nekako se nadamo da nam puno može dati i 217 cm visoki centar Danko Branković, dakako, ako ga Mršić uvrsti među 12.