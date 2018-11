Otkriveni detalji oko prodaje medalje sa SP-a, jedan dio misterija je riješen!

Nedavno se pojavila informacija da netko iz hrvatske nogometne reprezentacije prodaje brončanu medalju sa SP-a 1998., no to nije nitko od vatrenih. Potvrdila je to aukcijska kuća na čijim stranicama se medalja prodaje, piše RTL.

Fifa osvajačima medalja dijeli 30 zlatnih, srebrnih i brončanih medalja. No, njih se proizvede puno više. U Francuskoj se proizvelo 40 od svakog materijala. Njih deset podijelilo se raznim funkcionerima. Ova u prodaji je jedna od tih.

Medalja koja se prodaje jest autentična, ali cijena od sedam i pol tisuća eura je premala u odnosu na slične artikle. Kad bi medalja koja se prodaje pripadala Davoru Šukeru i kad bi imali dozvolu objaviti njegov identitet, procijenjena vrijednost bi bila mnogo veća.

