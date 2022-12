Otkrivamo što su po zanimanju naši nogometaši: Tko bi bio matematičar, tko vozač, a tko konobar?

Cijeli svijet još jednom je gledao hrvatske igrače kako oko vrata stavljaju medalje na kraju Svjetskog prvenstva u Kataru. Ovog puta bile su brončane, ali i ovog puta svi su se naklonili Luki Modriću i društvu iz malene Hrvatske, koja je ponovno tražena na Googleu.

Neki su poduzetnici

U te se dečke ugledaju mnogi mladi ljudi pa smo na dočeku vatrenih mogli vidjeti i da djeca nose maske kakvu je na SP-u nosio Joško Gvardiol. A dok bi ih neki što vjernije kopirali na terenu, drugi bi se mogli ugledati na njihove uspjehe izvan njega. Imena vatrenih i njihovi životi ovih se dana pomno pretražuju te o njima svatko mnogo toga zna. Zato smo izdvojili neke koji su se iskazali u školi ili pak razvili svoje biznise uz nogomet, koji im već ionako donosi odličnu zaradu.

Recimo tako da je branič Dejan Lovren (33) završio srednju školu za elektroinstalatera, a osim što sjajno igra za Zenit, u Novalji je otvorio i luksuzni hotel Joel, koji ima četiri zvjezdice te 60-ak kreveta i bazen.

Na poduzetničkom planu snalazi se i interovac Marcelo Brozović (30). Zanimljivo, on je odustao od srednje škole s 15 godina i posvetio se sportu. S obzirom na to da igra u prijestolnici mode – Milanu, bilo je pitanje vremena kada će se i on okrenuti modi. Tako je pokrenuo svoju modnu marku Hard Work Epic Brozo. Naime, on već godinama ima svoj prepoznatljiv način poziranja s rukom na bradi, a upravo je tako napravljen i emoji koji se nalazi na majicama branda. Osim toga, u svojoj Velikoj Gorici otvorio je i kafić Epic Brozo, kojim navodno upravlja njegova sestra Ema.

I Domagoj Vida (33) ima zanimljivu strast uz nogomet, a posvetio se životinjama. Za razliku od brojnih nogometaša koji ulažu u noćne klubove i kafiće, on je još nakon osvajanja svjetskog srebra u Rusiji 2018. sa suradnicima odlučio pokrenuti ekološku farmu crnih svinja u Donjem Miholjcu.

Zanimljivu priču ima i Mateo Kovačić (28), koji je pohađao privatnu gimnaziju u Amruševoj, a u to je vrijeme bio i ministrant u župnoj crkvi svetog Antuna Padovanskog u Sesvetskim Selima, u kojoj je upoznao suprugu Izabel s kojom ima sina.

Suprugu je u školskim klupama upoznao Ivan Perišić (33), on je prije nogometne karijere pohađao Ekonomsku i upravnu školu u Splitu, u kojoj je upoznao suprugu Josipu.

Neki od naših reprezentativaca imaju i akademske ambicije i zbog sporta nisu zapostavili taj dio života. Vratar Dominik Livaković (27) išao je u Sportsku gimnaziju, a nakon mature upisao je studij međunarodnih odnosa i diplomacije, koji je trenutačno morao zamrznuti.

Njegov suigrač iz Dinama Bruno Petković (28) išao je u Treću ekonomsku školu. A u jednom je intervjuu otkrio da je bio jako dobar u matematici, pogotovo u petom i šestom razredu. Išao je i na natjecanja, a fakultetsko obrazovanje na popisu je njegovih želja.

Napadač Osasune Ante Budimir (31) nakon završene srednje Ekonomske škole krenuo je na Ekonomski fakultet, a Borna Sosa (24) u emisiji Roberta Knjaza otkrio je kako bi, da nije nogometaš, bio fizičar jer mu je to bio najdraži predmet u školi.

Upisao je i fakultet, nakratko je studirao komunikacijski menadžment na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment. A zanimljivo, potvrdio je i da je testove iz matematike u srednjoj pisao lijevom rukom, a sve ostale predmete desnom.

Andrej Kramarić (31) završio je zagrebačku XV. gimnaziju, popularni MIOC.

Opće je poznato da je za jednog sportaša prehrana jako važna, a o njoj sigurno mnogo zna Josip Juranović (27), koji je završio srednju školu za prehrambenog tehničara.

Praznovjerje sastavni dio

Čovjek koji je svima zapeo za oko na SP-u je mladi 20-godišnji Joško Gvardiol. Sjajno je vozao suparničke napadače po travnjacima u Kataru, a kako i ne bi kada se školovao za vozača. Završio je Školu za cestovni promet na Kennedyjevu trgu.

Kapetan Luka Modrić sjajno je vodio sve svoje suigrače, baš kao voditelj nekog vrsnog restorana s pet zvjezdica, a takve je metode valjda naučio u srednjoj Ugostiteljskoj, koju je pohađao u Zadru, da bi nakon preseljenja u Zagreb školovanje nastavio u večernjoj školi, koju je i završio.

Imao je teško djetinjstvo obilježeno ratom i izbjeglištvom, no zaslužio je bezbrižnu sadašnjost i blistavu budućnost iako ima 37 godina.

A kako to uvijek biva kod sportaša i velikih natjecanja, praznovjerje je neizbježno. Sjetimo se samo da je Goran Ivanišević, kada je osvojio Wimbledon, svaki dan nosio iste čarape, parkirao na istome mjestu i svaki dan gledao Teletubbies. A pisalo se i da je izbornik Zlatko Dalić svako jutro u Kataru išao na jet ski, jer tako je počeo ovaj SP pa nije mogao prestati.

Luka Modrić nije se htio šišati, a vatreni su u autobusu uvijek slušali iste pjesme, i to istim redoslijedom.

Ono što još znamo o našim reprezentativcima jest da su neslomljiva duha i karaktera. I bez obzira na majice, šišanje i pjesme, sposobni su napraviti čudo iako nisu odrasli u zemlji čudesa.

