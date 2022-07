Olimpijski pobjednik odustao zbog ozljede: Pao je na tlo od bolova

Olimpijski pobjednik u desetoboju i prvi favorit za svjetski naslov Kanađanin Damian Warner odustao je od nastupa na SP-u u Eugeneu zbog ozljede.

Vodeći desetobojac nakon četiri discipline, dobro je startao na 400 metara, ali se nakon stotinjak metara uhvatio za lijevo bedro i pao na tlo od bolova.

"Nekoliko puta sam osjetio da me zateže tetiva," rekao je Warner za CBC Sports.

Canada's Damian Warner reacts after sustaining an injury during the men's decathlon high jump

"Teško je progutati ovakav poraz u ovom trenutku. Moram učiniti sve što mogu da se vratim jači, nadam se da ću se opet vratiti na vrh svijeta", dodao je Warner.

Kanađani je na posljednjim OI u Tokiju osvojio zlato, dok je u Rio de Janeiru 2016. bio treći. Na svjetskim prvenstvima je osvojio srebro (2015), te dvije bronce (2013, 2019).

Portorikanac Ayden Owens-Delerme preuzeo je vodstvo u privremenom plasmanu nakon pet od deset disciplina sa 4.606 bodova.

