Nikola Jurčević: Ovaj vatreni ima osobnost za nasljednika Luke Modrića

I Nikolu Jurčevića veseli činjenica da Mateo Kovačić potvrđuje vrhunsku formu i klasu o kojoj smo svih ovih godina mantrali.

– Kovačić je oduvijek bio igrač s tako očitim velikim potencijalom. Sjajna stvar za njega dogodila se kada je u klub došao trener Thomas Tuchel koji ga je odmah vidio kao standardnog i važnog igrača. Zbog toga je dobio potrebno samopouzdanje i sigurnost. Još važnije, očit je Mateov konstantan napredak i zrelost u igri u velikom klubu. Naravno, to se reflektira i na igre u reprezentaciji – počeo je Jurčević.

Mnogo mu je pomogao Tuchel

U prilog vašoj tezi govori i činjenica da je Mateo u zadnjoj utakmici dobio čak i kapetansku vrpcu.

– Stalno pratim Kovačićev razvoj, u Chelseaju posebice još od doba kada je momčad vodio Frank Lampard. I tada je Mateo imao važnu ulogu. Kulminacija njegova razvoja i uzlaznog puta nastupila je kada se pojavio Tuchel. A kapetanska vrpca samo govori o njegovom nevjerojatnom razvoju osobnosti koju je postigao igrajući na vrhunskoj razini...

Osobnost se stvara, no sigurno su ključne uređene predispozicije za kapacitet vođe?

– Iskustvo i sazrijevanje neke su od najvažnijih stvari koje vam omogućuju igranje na svjetskoj razini. Ne treba zaboraviti da je Mateo vrlo mlad otišao u Inter, potom u madridski Real. To su trenuci u kojima je sigurno rastao u svakom smislu. No, dolaskom u Chelsea, on je definirao svoju idealnu poziciju, odnosno stil igre...

Foto: David Klein/REUTERS Soccer Football - FA Cup Third Round - Chelsea v Chesterfield - Stamford Bridge, London, Britain - January 8, 2022 Chelsea's Callum Hudson-Odoi celebrates scoring their second goal with Mateo Kovacic and Christian Pulisic REUTERS/David Klein Photo: David Klein/REUTERS

Neki su skloni kazati da smo ga predugo čekali, odnosno da bi mu igračko sazrijevanje trajalo kraće da je odabrao lakši put, odnosno malo manje klubove. Jesu li Inter i Real bili pretežak uspon za mladog igrača, bez obzira na to kakav talent imao?

– Kovačić nema za čim žaliti. Odabrao je put iz snova. Zar postoji viša razina od one kada dođeš do madridskog Reala. To je put o kojem svi sanjaju. Druga je stvar što su ljudi često nestrpljivi i očekuju da netko preko noći postane igrač. Ne ide to tako. Njegov razvoj je jako dobar, ima 27 godina, a već tako nevjerojatno iskustvo iza sebe – naglašava Jurčević.

Naravno, teško je povlačiti paralele jer je Kovačić igrač potpuno drukčijeg profila od Luke Modrića. No, možemo li sljedećih desetak godina biti prepoznatljivi po stilu igre koju će u reprezentaciji nametnuti Mateo?

– Gledajući njegov napredak, on je predodređen preuzeti Modrićevu ulogu. Iako, ta zadaća bila bi teška bilo kojem svjetskom igraču, pa će tako sigurno biti i Kovačiću. Pa i to uzimanje vrpce u Chelseaju dokazuje da ima dovoljno snažnu osobnost za tu zadaću. Siguran sam da će preuzeti Modrićevu ulogu u reprezentaciji. Naravno, to pričamo uvjetno, jer oni nisu igrači istog stila. Zadnjih petnaestak godina sve se u reprezentaciji vrtjelo oko Luke. No, sada dolazi nova skupina igrača predvođena Kovačićem. Oni sazrijevaju i sigurno će biti još bolji jer savršeno odgovaraju zahtjevima modernog nogometa – ističe Jurčević.

Mora još više pucati po golu

Sigurno postoji prostor za njegov igrački napredak.

– Imam dojam da bi mogao biti opasniji ulaskom u šesnaesterac i mora više šutirati iz daljine. Dojam bi bio još bolji kad bi popravio statistiku pogodaka i asistencija – zaključio je Jurčević.