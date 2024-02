Neven Spahija: Šarić je u 2023. bio najbolji, a svi naši najveći talenti su izvan Hrvatske

Večernjakov izbor za košarkaša godine u prošloj kalendarskoj godini započet ćemo s jedinim hrvatskim trenerom, i jednim od rijetkih europskih, koji je vodio euroligaše i radio u NBA klubovima. A Šibenčanin Neven Spahija (61) najviše je bodova (deset) odlučio dati svom sugrađaninu Dariju Šariću ali ne iz lokalpatriotizma.

- Dario je napravio sjajan posao za reprezentaciju ali i sjajan iskorak u svojoj karijeri. To je visoki igrač koji radi razliku i kreira i ovo što je prošlo ljeto odigrao za reprezentaciju nešto je što smo od njega očekivali duže vrijeme. A bio je vokalni i igrački vođa te reprezentacije. Njemu puno ovisi o tome je li mu šut konstantan a ako pogađa izvana onda je nezaustavljiv.

Sedam bodova za drugo mjesto pripalo je stožernom centru LA Clippersa.

- Ivica Zubac igra sezonu karijere. On je član udarne petorke momčadi s najvišim aspiracijama. Oko sebe ima same superstarove u kojem okruženju je on sebi izgradio mjesto i autoritet. Dominira reketom, čuva obruč, dobro skače.

"Sharpshooteru" Bojanu Bogdanoviću Spahija je dodijelio pet bodova a europskom prvaku Hezonji tri.

- Bojan je i nadalje najbolji hrvatski košarkaš no ovdje biramo igrača za prošlu godinu u kojoj je on dugo izbivao dok su, u međuvremenu, Šarić i Zubac radili sjajne stvari. Hezonja je bio vrlo bitan faktor u Realovu osvajanju naslova prvaka Europe, dosta je pridonosio u trenucima u kojima su se lomile utakmice.

Recimo to tako, počasni jedan bod, u svojevrsnoj dvojbi, ugledni hrvatski trener dodijelio je budućem NBA košarkašu.

- Luka Božić igra ABA ligu i hrvatsko Prvenstvo i tu dominira što po meni nije dovoljno da bude kandidat za pet najboljih. Zašto nije u reprezentaciji ne znam jer po svemu onome što pokazuje zaslužio je priliku. Bod dajem Karlu Matkoviću koji je NBA potencijal. Zapravo, ja sam zadivljen s našim potencijalom na visokim pozicijama kojeg čine Matković, Branković, braća Ivišić, Ružić.

Upravo je 17-godišnji Michael Ružić (206 cm) svojevrsno hrvatsko otkriće sezone.

- Michael Ružić u Joventutu igra na razini koja je meni iznenađujuća. Ja se ne sjećam tko je od naših mladih košarkaša u tim godinama seniorsku košarku igrao na toj razini.

Što da radimo sa slabijom produkcijom bekova?

- Veliki igrači se rađaju a na trenerima je da to usmjere. Nije to do škole košarke niti se ova plejada visokih igrača pojavila zato što smo mi specijalisti za centre nego zato što su sami po sebi veliki talenti.

Kad je u pitanju odazivanje u reprezentaciju, treba li Hrvatski košarkaški savez štiti one koji, dokazano, ne žele igrati za nacionalnu vrstu ili o tome treba javno govoriti?

- Prozivanje da ili ne, to su osjetljive teme. Svako ima pravo na svoj odabir. Igrati za reprezentaciju je čast i referenca, prilika da se pokažeš na višoj razini. Recimo igrač poput Luke Božića.

Sredinom prošle sezone, Spahija je preuzeo klub iz Venecije za čijim kormilom mu ide vrlo dobro. Štoviše, od početka sezone talijanske Serie A, njegov Umana Reyer je prvi ili drugi. Venecijanci su trenutno drugi, iza Bilanove Brescije a ispred euroligaša Virtusa i Armanija.

- U talijanskom prvenstvu imamo kontinuitet a u Eurokupu smo imali peh. Naš put u tom natjecanju odredio je nedolazak Brazilca Cabocla, koji je s potpisanim ugovorom za nas završio u Partizanu. Osim toga, u strašnoj skupini nikad nismo bili kompletni no s dolaskom centra Kabengelea i beka Heideggera, sada smo kompetitivniji. Prva smo skakačka i treće defenzivna momčad u Serie A a otkako su nam došli ovi igrači popravila nam se i napadačka statistika.

Po skorom završetku natjecanja po skupinama, Venezia će manje putovati i više trenirati pa će biti još konkurentnija u domaćem prvenstvu.

- Bit će to olakšanje. Uostalom, vodeća Brescia uopće ne igra Europu a imaju jako dobar sastav. Čim igrate dva natjecanja veći je rizik od ozljede, više je putovanja a manje prostora za oporavak. No, ne bi mene smetala ni Europa da smo mi kompletni. Euroligaši Armani i Virtus su sada u Prvenstvu u zaostatku ali kada izađu iz Eurolige, drugog najjačeg natjecanja na svijetu koje vas crpi do besvijesti, onda će oni biti puno bolji.

S obzirom na to da su Armani i Virtus fiksni euroligaši iz Italije, je li to pomalo nekorektno prema onom talijanskom klubu koji bi postao prvakom a da nije jedan od ta dva kluba?

- Ne možete vi dozvoliti da vam jedne godine Barcelona ili Makabi kiksaju u domaćem prvenstvu i da ih nema u Euroligi. Pa kada sam ja dolazio u taj klub, Makabi nije bio ni finalist domaćeg prvenstva. Ja podržavam zatvorenu Euroligu ali ne sto posto. Treba uvijek ostati prostor za pobjednika Eurokupa. Čini mi se da će Pariz i London uskoro imati timove za Euroligu i ona će morati ići na veći broj klubova.

Gdje je danas talijanska Serie A u odnosu na najviši rang natjecanja u Španjolskoj, Grčkoj i Turskoj?

- Italija je jedan korak iza Španjolske a za nijansu jača od Grčke i Turske. Španjolska liga je nakon Eurolige najjača liga u Europi.

Nažalost, hrvatska Premijer liga sve je dalje od najjačih europskih nacionalnih liga.

- Košarka je postala jako skup sport i bez ozbiljnih sponzora i investicija mi se nećemo pomaknuti. Financije su ozbiljan problem. Dakako, možete vi i s puno novaca imati loš rezultat no financije su ipak faktor broj jedan za dizanje razine kvalitete.

Čini se da je novi problem za europsku košarku to što se plaćati počelo i u dosad amaterskoj američkoj sveučilišnoj košarci.

- To je problem za sve zemlje koje nemaju financija a proizvode igrače. Uostalom, nama su svi najtalentiraniji klinci izvan Hrvatske, oni odlaze u Megu, Joventut, Albu, Bayern, Stella Azzurru... No, neće to biti presudno za budućnost hrvatske košarke. Jer, premda je ogroman broj europskih igrača otišao u NBA, Euroliga je i dalje sjajna liga. Pa ne može Europa zadržati igrala kalibra jednog Jokića ili Dončića. Naši će klubovi rasti kada budu imali sponzore i novce. Pogledajte samo Partizan i Zvezdu i njihove proračune. Da mi imamo taj novac i zagrebačka Arena bi bila puna. Ljudi vole jake utakmice no košarka je za nas postala preskupa.

Kad već spominjemo najbolje Europljane u NBA, što reći na recentnu košgetersku rapsodiju, na Dončićeva 73 koša, Embiidovih 70, Antetokounmpovih 64, Bookerovih 62, Townsovih 62...? Je li to većeg napadačkog talenta nego prije, mekših obrana ili pravila koja favoriziraju napadače?

- NBA je opravdao sve svoje poteze svojom evolucijom. Istina je da današnja pravila favoriziraju napadače, ne dozvoljavaju grube startove, no često slušam Amerikance koji pričaju o vremenima kada su oni igrali u stilu "ne bi on meni toliko zabio". To su gluposti jer svako vrijeme nosi svoje. Današnja košarka se igra na ritam, gore-dolje, velik je broj posjeda i kraći su napadi. A šaketanje poput onoga od Billa Laimbeera nije dozvoljeno, niti je dozvoljena obrana kakvu je igrao njegov Detroit. Uostalom, šaketanje ne prodaje košarku već ju prodaju Jokić sa svojim genijalnim dodavanjima, Dončić sa svojim koševima i slično. Osim toga, defenzivne tri sekunde promijenile su košarku iz korijena. Baš kao i daljina s koje se šutiraju trice. Pogledajte samo te Dončićeve trice s korakom unazad koje zabija sa osam metara što nije lako pogoditi i da vas nitko ne čuva a kamoli preko ruke. Zbog svega toga se morate bliže približiti igraču a čim se dignete toliko visoko prazan vam je reket.

S obzirom na to da je jedne godine i sam bio sudionik NBA All-Star Weekenda (kao pomoćnik Mikeu Budenholzeru), pozdravlja li Spahija povratak na staru formulu All-Star utakmice, dvoboj selekcija Istoka i Zapada? A ona nam slijedi uskoro (18. veljače).

- Podržavam to. Ovo dosad s draftom igrača koji su dobili najviše glasova mi se nije sviđalo. No, to je sve samo ne ozbiljna utakmica i mene tu nikakvi brojevi ne impresioniraju osim činjenice da se na jednom mjestu skupe 24 najbolja NBA igrača kao i svi ljudi koji čine taj šou pa tako i bivši NBA igrači. Biti dio All-Star Weekenda za nekog Europljanina, barem jednom u životu, je doživljaj.

Doživljaj je i kada vas, kao trenera koji je osvojio naslov NBA prvaka, vaša momčad otpusti kao što se u Bucksima dogodilo Spahijinu prijatelju Budenholzeru. I to u vrijeme kada Antetokounmpo nije bio fit a on je proživljavao smrt brata.

- Po meni je to bio vrlo nerazuman potez da ga se smjenjuje nakon jednog neuspjeha. Bez obzira na to što je ispao u prvom kolu doigravanja, radi se o sjajnom treneru koji je Bucksima donio naslov.

S obzirom na to da revijalni karakter te utakmice, što treneri uopće dogovaraju s igračima prije njena početka?

- To se obično radi tek pred utakmicu. U NBA ligi postoji jako puno kombinatorike ali i nešto što svaki klub igra i što svi igrači znaju pa se onda kaže da će se igrati neka tri seta i slično. Obično vam to bude tako da nakon skoka prvi koji dobije loptu ide jedan na pet i tko se u prvih 10 minuta iskristalizira kao vodeći strijelac onda mu suigrači u nastavku više dodaju ne bi li bio izabran za najboljeg igrača utakmice bolje reći revije.

Kao netko tko je u NBA ligi proveo četiri godine kao pomoćni trener, koga naš sugovornik vidi u završnici tekuće sezone?

- Bit će gusto no ja nekako mislim da će sa zapadne strane do finala doći branitelj naslova Denver a s Istoka Boston. To je moje predviđanje.

A kad je u pitanju Euroliga?

- Koliko novca toliko glazbe. Ovi s najvećim proračunima i nadalje će biti pri vrhu, 80 posto njih. U 20 slučajeva oni kiksaju pa se pojave dva nova kluba. Uglavnom, oni klubovi koji su najviše uložili ti će imati i najviše izgleda da se izbore za Final Four.