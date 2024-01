Sesar objavio popis kandidata u sklopu kvalifikacija za Eurobasket. Pozvani svi igrači iz Eurolige

Izbornik muške košarkaške reprezentacije Josip Sesar objavio je popis od 24 igrača koji kandidiraju za nastup u prve dvije utakmice kvalifikacija za EuroBasket 2025., a koje će Hrvatska odigrati protiv Francuske u Brestu 23. veljače te protiv Cipra u Rijeci 26. veljače. Na popisu su i svi hrvatski košarkaši koji igraju za klubove koji se natječu u Euroligi, jer će tijekom spomenutih termina i ovo elitno natjecanje biti "u mirovanju". To su Mario Hezonja iz Real Madrida, Jaleen Smith iz Partizana, Ante Žižić i Leo Menalo iz bolonjskog Virtusa te Danko Branković iz muenchenskog Bayerna.

Od ostalih igrača koji igraju u inozemnim klubovima na popisu su se našli Goran Filipović (Twarde Pierniki Torun), Borna Kapusta i Mateo Drežnjak (Studentski centar Derby), Roko Badžim (Merkezefendi Belediyesi Basket), Antonio Jordano (Falco KC-Sambotel), Toni Nakić (Breogan), Roko Prkačin (Gran Canaria), Michael Ružić (Joventut), Andrija Jelavić (Mega), Ivan Vraneš (Utenos Juventus) i Marin Marić (MoraBanc Andorra).

Iz domaćih klubova, na Sesarovoj listi su se našli Mate Kalajžić, Toni Perković i Krešimir Ljubičić iz Splita, Marko Ramljak, Luka Božić i Dario Drežnjak iz Zadra, Krešimir Radovčić iz Cibone te Filip Vujičić iz Dubrovnika.

"Sa svojim suradnicima cijelo vrijeme pratim igre naših potencijalnih reprezentativaca na temelju kojih smo napravili popis od 24 igrača koji bi trebali odigrati ove dvije kvalifikacijske utakmice. Taj će se popis smanjiti na 15 imena za pripreme, no još je rano za skraćivanje, jer su tu i neke sitne ozljede, kao i igrači koji su u razmišljanju mogu li se u ovom trenutku staviti na raspolaganje reprezentaciji. Ovo su 24 igrača koji mogu ispuniti obaveze koje ćemo postaviti pred njih", pojasnio je Sesar u službenom priopćenju Hrvatskog košarkaškog saveza.

Pripreme za ovu akciju, prvu nakon što je Hrvatska u kolovozu prošle godine osvojila turnir u Istanbulu i na taj način izborila nastup u ovogodišnjim kvalifikacijama za OI u Parizu, započet će 18. veljače, po završetku finalnog turnira Kupa "Krešimir Ćosić" kojem je domaćin Split.

"U Zagrebu imamo tri dana treninga, a zatim transfer za Brest, no do toga ima još vremena. Sada slijede kupovi i u ostalim državama i bitno je da reprezentativci budu zdravi i igraju u dobroj formi pa ćemo na okupljanju vidjeti kako sve to konačno postaviti", rekao je Sesar koji je najavio da će skraćeni popis od 15 imena objaviti tjedan dana prije okupljanja.

"Nadamo se da će svi biti zdravi i igrati kao i do sada. Konkretno, u ovom trenutku imamo mali problem da je Badžim iskrenuo zglob, Nakić se vraća nakon ozljede, a ni Smith nije igrao posljednja dva susreta za Partizan. Nisu to naravno veliki problemi, ima vremena da se oporave i uđu u optimalnu fizičku spremu. Tjedan dana prije početka priprema sigurno će se iskristalizirati situacija, s time da su tu još i kupovi s velikim brojem utakmica u kratkom roku i samo se nadam da to neće stvoriti probleme u vidu ozljeda", zaključio je izbornik.

Uz Hrvatsku, Francusku i Cipar, u skupini E kvalifikacija za EuroBasket 2025. nalazi se i reprezentacija Bosne i Hercegovine. Kako je Cipar jedan od sudomaćina završnog turnira, njegovo je mjesto na tom natjecanju zajamčeno pa će iz ove skupine plasman izboriti još dvije najbolje plasirane momčadi.