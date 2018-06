Neka se ponovi Šuker! Prisjetite se legendarnog gola Dancima

Gol Davora Šukera Dancima u skupini na Europskom prvenstvu 1996. jedan je od najlegendarnijih golova hrvatske reprezentacije. Trenutni predsjednik HNS-a tada je maestralno lobao Petera Schmeichela za pobjedu 3:0 Hrvatske.

- Vidio sam Schmeichela kako dolazi, bila je duga lopta Aljoše Asanovića, a najvažnije je bilo primanje. Da nisam dobro primio loptu, ne bih imao vremena lobati Schmeichela koji je tada bio najbolji vratar na svijetu - rekao je Šuker i dodao:

- Napravio bih to da igram u ulici, u mom prvom klubu Osijeku, bilo gdje. Želim ostvariti prvu ideju koju imam u glavi. Napadač koji je samouvjeren i koji to radi na treningu, napravio bi to uvijek. To je za mene bila prva opcija.

22 godine kasnije, Hrvatska će opet igrati s Danskom, ovaj put u osmini finala Svjetskog prvenstva. Bilo bi sjajno kad bi Mandžukić i ostali napravili nešto poput Šukera. I oni će igrati protiv Schmeichela jer je na vratima Danske Kasper, sin sjajnog vratara Petera.