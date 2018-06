Bivši trener Dinama upozorava vatrene: Protiv Danske će biti krizna utakmica!

Dobro je ovo, sve što zamislimo ide nam od ruke i samo neka traje što dulje, ta naša pozitivna ‘mantra’. Iako smo igrali s onima koji uglavnom dosad nisu igrali, i u ovoj smo utakmici dobili dva, tri igrača, prije svega mislim na Badelja, Kovačića, pa i Ćorluku kojem je ova utakmica trebala, pa je Pivarić bio jako dobar, dakle dobili smo igrače na koje ćemo moći računati, a trebat će nam za nastavak prvenstva.

Dobro je što smo uspjeli odmoriti dobar dio igrača, sačuvali one koji su imali kartone jedino mi je žao što se Luka Modrić nije više odmorio, kad je izlazio baš mi je izgledao iscrpljeno. No, veseli me pogodak Badelja jer je i igrao jako dobro, ali i pogodak Perišića. Iako on nije dobio odmor, više će mu značiti to što je postigao pogodak nego da se odmorio, ovo će mu puno značiti, dići će ga i on nam sad mora biti igrač kakav je i bio, vući našu reprezentaciju, raditi ono na što nas je naviknuo.Mateo Kovačić je opet pokazao puno dobrih stvari, ma i spektakularne stvari, taj njegov prvi korak dinamična tehnika u kretanju. Mi imamo sjajnu veznu liniju, strašni smo u sredini i teško nam netko može uzeti loptu, imamo veznjake koje vide svog suigrača iza leđa. I kad smo pali, kad je Island stisnuo svojim dugim loptama, opet smo pronašli rješenje. I kako utakmica odmiče, tako kvaliteta dolazi do izražaja, uvijek nešto napravimo s obzirom na tu našu kvalitetu.

Sad nam dolazi Danska i to će biti naša krizna utakmica. Danci nisu posebno atraktivan suparnik, a mi se više ‘palimo’ na velike, kao što je Argentina. A kriza će nam doći i zbog umora, zbog putovanja, promjena vremenskih zora. Prve dvije utakmice u skupini bile su jako zahtjevne i sad će se osjetiti umor. Danska je neugodna momčad, dobro izbalansirana. Nemaju oni, osim u Eriksenu, visoko klasne igrače, ali za ovaj turnirski način, kad u jednoj utakmici možeš ispasti, nisu baš najsretniji suparnici. No, mi moramo u svom zanosu krenuti dalje, i dalje igrati bez kalkulacija. Sjećam se 1998. kad smo prošli skupinu kakvo je bilo zadovoljstvo, samopouzdanje, mi smo prvu nokaut utakmicu protiv Rumunjske, po meni, odigrali najbolje. Ne najljepše, nego najbolje, potpuno kontrolirano. Držim da protiv Danske, kad sam rekao da moramo ići bez kalkulacija, moramo igrati svoju igru, ono što smo igrali protiv Nigerije i Argentine. Ne smije to biti, kako znaju reći, šahovska partija, kalkuliranje da ne primimo gol, računati da postoje produžeci.

Protiv Portugala smo na Euru ušli kalkulantski i onda nam se to vratilo porazom. Dakle, treba nam opet čvrsti srednji blok, ta ikakanja naših napadača i Luke na zadnju liniju i golmana. Optimist sam, podloga za to je ovo što smo dosad pokazali.

>> Navijači pratili utakmicu Hrvatska - Island