Navijači iz Rostova poručili: Dalić je napravio odličan potez

Hrvatski navijači proslavili su u Rostovu pobjedu nad Islandom, a danas su nam iznijeli svoje dojmove.

- To što su ostvarili i treću pobjedu dodatno će homogenizirati momčad, a dobro je što su priliku dobili i neki igrači koji su u drugom planu. To je bio jako dobar Dalićev potez - poručuju Sale, Igrić i Pero, navijači iz Patrole do gola.

[video: 25568 / ]

Sad nas očekuje Danska u osmini finala.

- Uvjereni smo u novi uspjeh. A isto tako i u četvrtfinalu. Svejedno je hoće li nas dočekati Rusija ili Španjolska - kazali su.