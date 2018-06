Dalić riješio veliki misterij pa otkrio gdje moramo biti još bolji

Dan nakon što je Hrvatska stigla i do treće pobjede na Svjetskom prvenstvu slavljem 2:1 protiv Islanda pred novinare je izašao izbornik Zlatko Dalić.

- Nismo se puno bavili Danskom, ali sada ćemo se početi, znamo da su kvalitetni, mislimo da su za klasu bolji od Islanda, imaju Eriksena koji je sjajan igrač i može nam napraviti puno problema. Imamo tri dana da ih dobro proučimo, no opet ponavljam sve ovisi o nama. No, veliki respekt i oprez - započeo je Dalić pa dodao:

- Nema favorita, šanse su 50:50, bit će mali rizik s obje strane. Možda će biti dva različita stila, pa će možda onaj koji se nametne imati veće šanse.

Španjolce je zanimalo da Dalić usporedi Modrića i Iniestu.

- Pred nama je Danska, Eriksen. Ako Bog da onda ćemo na Iniestu. On je sigurno svjetska klasa, ali neću govoriti o Iniesti, pred nama je Danska.

- Mi smo napravili reputaciju veću nego što je bila, s gol razliku 7-1, s velikom pobjedom protiv Argentine, to ulazi u anale, to je zapisano u povijest, no to će malo značiti ako to ne potvrdimo protiv Danske, onda će biti što si radio, gdje si bio, ništa.

Eriksen ili Modrić?

- Modrić i Eriksen su slični igrači, obojica mogu odlučiti utakmicu. Eriksen je jako značajan za Dansku, neće biti posebno plana za njega. Mi ćemo napraviti sličan plan kao protiv Argentine, neće biti igranje čovjek na čovjeka. Nije faza obrane samo stoperi ili čovjek koji će paziti na Eriksena. Svi moramo biti iza lopte.

Očekivanja?

- Nama je bio prvi cilj proći grupu, ali niti igrači niti ja s tim nismo zadovoljni, mi očekuje više. Ta Danska je naša istina. Imamo kvalitetu za više, moramo protiv Danske odigrati najbolju utakmicu. Napravili smo velike stvari u ove tri utakmice, ali ako to ne potvrdimo protiv Danske, ostat će žal. Nakon Danske, ako prođemo, sve se otvara, i onda naravno očekivanja su veća.

Mandžukić još nije zabio?

- On je dobri duh ekipe, koji vuče, daje zadnji atom snage. Ja sam nakon američke turneje rekao da je on naša prva špica. Nadam se da će ga krenuti protiv Danske, pa onda i kasnije. No, on je taj naš prvi zid kojim se branimo.

Igrači iz drugog plana?

- Da prvo riješim misteriju, mene nitko iz Fife nije zvao da Modrić mora igrati. Ja se ionako ne javljam na nepoznate brojeve. Svi su igrali dobro, jako kvalitetno, falilo je nekih stvari, nije baš to bilo idealno, no dobili smo. Neću govoriti o imenima.

- Luka je igrao jer mu fali ritam utakmica. Prvo je trebao krenuti s klupe, no ovih sedam, osam novih igrača su 20% bolji uz njega i zato je počeo. Dogovorio je bio da nakon sat vremena ide van bez obzira na rezultat. Najvažnije je da smo sačuvali ove igrače sa žutim kartonima.

Ozlijeđeni?

- Igrači su umorni, teško je nakon što izgubimo noć. No, nema isprika, izlika i moramo sad uložit maksimalnu snagu za dalje. I ja sam umoran od svega toga, ali žrtva sada mora biti za to što je pred nama. Nema ozlijeđenih, nadam se da ćemo to danas tijekom dana riješiti.

Glava kao najveći problem?

- Neće glava biti problem, jer su dečki svjesni svoje snage. Ne bavimo se ničim drugim, nego našom kvalitetom. Možda se stvari ne poklope kako bi željeli, ali moramo dati sve od sebe. Oni su veliki profesionalci. Zaslužili su svi da nastupe na SP-u, osim Livakovića koji je vratar.

- Hrvatska može bolje u fazi napada, puno smo loptu čuvali, pimplali, a nije bilo lopte u dubinu. Moramo biti konkretniji u fazi napada, u završnicu moramo ući s više igrača, to fali i to moramo popraviti.

Žuti kartoni?

- Puno igrača ima žute kartone, njih osam. Svaki žuti karton znači i igrač manje. Samo da ne bude karton zbog priče, nabijanja lopte, već neka bude zbog rezultata. Nećemo kalkulirati ništa, pa ako se mora napraviti karton za rezultat, neka bude.

Nakon presice hrvatski reprezentativci u svom kampu u Roščinu imaju trening.