Naša reprezentativka Larissa Kalaus nova kapetanica Podravke

Rijetki su slučajevi da neka rukometašica Podravka Vegete dođe u Lokomotivu. Puno je više bilo obrnutih primjera.

Uostalom, na kraju ove sezone iz Lokomotive je u Podravku Vegetu otišla Larissa Kalaus. No, iznenađujuće je odjeknula vijest da će u dresu Lokomotive sljedeće sezone igrati Tena Petika, kći jedne od najboljih hrvatskih rukometašica svih vremena, Snježane. Tena je karijeru počela u Podravki, a 2019. godine otišla je u Mađarsku.

Emotivna Larissa

Larissa je pak postala nova kapetanica Podravka Vegete.

– Kad je trener Neven Hrupec objavio svoju odluku i objasnio zašto je do nje došlo, moram priznati da sam to primila dosta emotivno jer nisam tako promatrala svoj put, odnosno nisam osjećala težinu odricanja, putovanja, učenja u automobilu, a to je bilo nešto čega se on kao trener prilično dobro sjeća. Istaknuo je kako sam dijete kluba koje je zbog svih tih detalja i samog sportskog puta zaslužilo tu priliku. Zahvalna sam na povjerenju i smatram da je to velika odgovornost te sam sretna što ću preuzeti tu ulogu. Istina je da ne poznajem toliko sustav i način funkcioniranja, ali Selena mi puno pomaže tako da mi ništa neće stvarati problem. Najveći test bit će mi početak utakmica kada ću morati opravdati povjerenje koje mi je dano kroz pripremu i motivaciju cura na terenu i svlačionici – rekla je Larissa.

Uz Larissu, Podravka će u novu sezonu ući s još nekoliko novih igračica. Iz Ukrajine je došla kružna napadačica Irina Stelmah. Svoje rukometne početke bilježi u ukrajinskom klubu Galičanka iz Lavova gdje je provela osam godina. Igrala je jednu sezonu u Gomelu, a prethodnu sezonu branila je boje Astrahanočke.

– Sviđa mi se ovdje, grad je mali, ali prekrasan i već sam unaprijed dosta znala o njemu jer je sa mnom igrala Ana Debelić. Rekla mi je lijepe stvari tako da se sve ono što sam prethodno čula samo potvrdilo. Ovdje imamo odlične uvjete za treniranje, a moram reći da sam izrazito zadovoljna programom po kojem radimo s kondicijskim trenerom Nikolom Golubom, ali i s ostalim trenerima. Radimo neke vježbe koje prije nisam imala prilike raditi i osjećam se nekako snažnije. Mislim da ćemo biti dosta moćna ekipa uz ovakve pripreme – rekla je Irina.

Ilyina voli igrati biljar

Iz Bjelorusije je došla Ilyina Dziyana, 25-godišnja reprezentativka, koja može igrati na sve tri vanjske pozicije. U Podravku je došla iz rumunjskog kluba Gloria Bistrita.

– Kad budem imala više slobodnog vremena, svakako ću ga iskoristiti da odem na biljar, karting ili za obilazak nekih drugih znamenitosti u ovom kraju. Sada svoje slobodno vrijeme koristim za čitanje, a prilično uživam u ruskim klasicima poput Dostojevskog i Tolstoja. Najdraži mi je autor francuski književnik Alexandre Dumas pa sam nekoliko puta pročitala njegov avanturistički roman “Grof Monte Cristo” – istaknula je Bjeloruskinja.