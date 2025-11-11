Na stranicama Večernjaka i Hrvatskog vaterpolskog saveza birajte i vi vaterpolista godine

S obzirom da će se krajem mjeseca studenog u Šibeniku održati završni turnir hrvatskog Kupa, a u sklopu njega i Noć vaterpola na kojoj se proglašava igrač godine, vrijeme je da se pozabavimo izborom istoga i to u tradicionalnoj Večernjakovoj godini koja će ovom prigodom doživjeti svoje 38. izdanje.

Za razliku od prošle godine kada su oni glasovali, uvjetno rečeno, posljednji, ovom prilikom će poklonici vaterpola birati prvi. A kliknuti ime svojih favorita moći će na mrežnim stranicama Večernjeg lista ali i Hrvatskog vaterpolskog saveza.





Baš kao i članovi ocjenjivačkog suda, njih šestorica, i publika će izabrati sedmoricu najboljih, a u konkurenciji su odreda reprezentativci - članovi pete reprezentacije svijeta - Marko Bijač, Loren Fatović, Luka Bukić, Zvonimir Butić, Luka Lončar, Josip Vrlić, Konstantin Harkov, Rino Burić, Jerko Marinić-Kragić, vrlo svestrani i perspektivni Marko Žuvela (čiji je uzlet omela ozljeda prsta) ali i veteran Maro Joković koji se po drugi put oprostio od reprezentacije ali je igra Juga bez njega teško zamisliva.

Slično je i s Lorenom Fatovićem, lanjski laureatom u ovoj anketi, kojeg se smatra mozgom reprezentacije koja s njim vrhunskim ili prosječnim nije ista momčad. Ili pak s Markom Bijačem, još uvijek jednim od najboljih svjetskih vratara, koji je bitno sudjelovao u svim dometima Jadrana (Prvenstvo, Superkup). A njih dvojica, obojica Dubrovčani, članovi su državnog prvaka Jadrana, sastava koji je igrao i finale Regionalne lige koju ove sezone hrvatski klubovi ne igraju.

A član tog splitskog sastava je i igrač za kojeg možemo reći da je u ovoj godini ostvario najveći osobni napredak a to je Zvonimir Butić, jadranaš koji se nametnuo kako u klubu tako i u reprezentaciji. A ne može se zaobići niti doprinos Jadranovu naslovu Marinića-Kragića koji je s operacijom ramena šuterske ruke pričekao dok završi sezona.

A ponajbolji reprezentativac na Svjetskom prvenstvu u Singapuru, gdje je Hrvatska sa samo jednim porazom bila peta, bio je Luka Bukić. Ovaj mladostaš se nametnuo kao najbolji strijelac nacionalne vrste koja je izgubila jedino od kasnijeg finalista Mađarske i to u četvrtfinalu koji se neće igrati na predstojećem Prvenstvu Europe u Beogradu. Jer, došlo je do promjene sustava natjecanja po kojem će se igrati utakmice skupina prvog a potom i drugog kruga koje će isfiltrirati polufinaliste. Tako će se izbjeći fatalitet četvrtfinalne utakmice koja otvara mogućnost da i netko tko je dominirao skupinom može izletjeti iz turnira a da ne ugleda zonu medalja.